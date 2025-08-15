Trend Galeri Trend Yaşam Resimli Cuma Mesajları 15 Ağustos | Anlamlı, Kısa, Dualı ve Ayetli Hayırlı Cumalar Mesajları ve Sözleri

Cuma günü geldi, hayırlı cumalar mesajları sosyal medyada paylaşılmaya başlandı. Anlamlı, kısa, ayetli ve dualı cuma mesajları hem sevdiklerine mesaj göndermek isteyenlerin hem de sosyal medya kullanıcılarının en çok aradığı içerikler arasında yer alıyor. İslam dünyasında büyük öneme sahip olan bu özel günde, dostlarına manevi anlam taşıyan bir mesaj göndermek isteyenler için en güzel, anlamlı ve resimli cuma mesajları derlendi. İşte yeni, dualı, ayetli, kısa ve uzun seçeneklerle en güzel cuma sözleri.

Mübarek cuma günü geldi, gönüllerde yine huzur ve dua zamanı başladı. Her hafta olduğu gibi bu hafta da "hayırlı cumalar mesajları, kısa cuma sözleri, ayetli ve hadisli mesajlar" sosyal medyada ve mesaj uygulamalarında en çok paylaşılan içerikler arasında. Sevdiklerinin cuma gününü kutlamak ve manevi bir bağ kurmak isteyenler için, içten, dokunaklı ve anlam dolu mesajları bir araya getirdik. İşte en güzel cuma mesajları, sevdiklerinize gönderebileceğiniz dualı, etkileyici ve resimli örnekler...

SEVDİKLERİNİZE GÖNDEREBİLECEĞİNİZ EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Mübarek Cuma'nın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar!


Bu mübarek gün, Allah'ın rahmetiyle kuşanmış kalbiniz huzur bulsun. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun."

Cuma günü, Allah'ın rahmeti ve bereketinin bol olduğu, duaların kabul olduğu bir gündür. Bugün, kalbimizi temizleyip gönlümüzdeki sıkıntılardan arınarak, Rabbimize yönelmek için en güzel fırsattır. Bu mübarek günde Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur, evinize bereket versin. Hayırlı Cumalar.


Rabbimizin rahmetiyle kuşanmış bu mübarek günde, gönlünüzün huzurla dolması dileğiyle. Cumanın, tüm dileklerinizi gerçekleştireceği, kalbinizdeki sıkıntıları alıp, yerine huzur bırakacağı bir gün olmasını temenni ederim. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.

Her Cuma bir başlangıç, her dua bir kabul olur. Rabbim bu Cuma da gönlünüzdeki tüm dilekleri kabul etsin. Hayırlı Cumalar!
Gönlünüzde sevgi, kalbinizde huzur olsun. Rabbim, bu mübarek Cuma gününü sizlere hayırlı, bereketli kılsın. Cumanız mübarek olsun.

Allah, bu mübarek Cuma'da kalbinize huzur versin, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar!


Cumanın rahmeti, bereketi ve huzuru sizlerle olsun. Cumanız mübarek olsun.


Bu mübarek Cuma'da Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalbinizdeki tüm sıkıntıları alıp yerine huzur versin.


Rabbim, bu Cuma'da sizlere sağlık, huzur ve bereket versin. Cumanız mübarek olsun

Rabbim, her Cuma kalbinizdeki sıkıntıları alıp yerine huzur ve mutluluk versin. Hayırlı Cumalar!


Gönlünüzdeki tüm dilekler, Rabbimizin izniyle kabul bulsun. Cumanız mübarek olsun.

Mübarek Cuma'nın rahmeti ve bereketi üzerinizde olsun. Hayırlı Cumalar!


Bu mübarek Cuma'da dualarınız kabul, kalbiniz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun.


Allah'ın rahmeti, bereketi ve huzuru sizinle olsun. Hayırlı Cumalar!


Dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Cumanız mübarek olsun.

Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne iman edin ve O'nun gönderdiği her şeye inanın. O zaman Allah, sizin günahlarınızı örter ve sizi güzel bir şekilde bağışlar. (Ahzab, 33:56). Bu mübarek Cuma'da Allah'ın rahmeti üzerinize olsun, dualarınız kabul edilsin.


Resulullah (S.A.V.) şöyle buyurmuştur: 'Cuma günü, içinde bir an vardır ki, o anda kul, Allah'tan hayır bir şey isterse, Allah ona mutlaka verir.' (Buhari). Rabbim bu mübarek günde dualarınızı kabul etsin, huzur ve mutluluk getirsin.

Ve Allah, her türlü zorluktan sonra bir kolaylık yaratır. (Şerh, 94:6). Bu mübarek Cuma'da, zor zamanlarınızda Allah'ın kolaylığını ve rahmetini dilediğiniz her an hayatınıza versin. Dualarınız kabul, Cumanız mübarek olsun.


Allah, her sabah bize yeni bir gün ve yeni bir fırsat verir. Cuma günü, kalbimizi arındırıp Rabbimize yönelmenin, dualarımıza cevap bulmanın en güzel zamanıdır. Rabbim, bu Cuma'da sizlere hayırlı ve bereketli bir gün nasip etsin. Cumanız mübarek olsun.