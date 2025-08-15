Resimli Cuma Mesajları 15 Ağustos | Anlamlı, Kısa, Dualı ve Ayetli Hayırlı Cumalar Mesajları ve Sözleri

Cuma günü, Allah'ın rahmeti ve bereketinin bol olduğu, duaların kabul olduğu bir gündür. Bugün, kalbimizi temizleyip gönlümüzdeki sıkıntılardan arınarak, Rabbimize yönelmek için en güzel fırsattır. Bu mübarek günde Rabbim, dualarınızı kabul etsin, kalbinize huzur, evinize bereket versin. Hayırlı Cumalar.



Rabbimizin rahmetiyle kuşanmış bu mübarek günde, gönlünüzün huzurla dolması dileğiyle. Cumanın, tüm dileklerinizi gerçekleştireceği, kalbinizdeki sıkıntıları alıp, yerine huzur bırakacağı bir gün olmasını temenni ederim. Cumanız mübarek, dualarınız kabul olsun.