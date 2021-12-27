Resmen ayaklı tarih! Dünyanın en yaşlısı öldü

Her ne kadar doğum tarihi resmi olarak doğrulanmamış olsa da dünyanın en yaşlı kadını Alimihan Seyiti, 135 yaşında hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre Seyiti, 25 Haziran 1886 yılında doğdu.

1903 yılında 17 yaşındayken evlendi. 1976 yılında ise kocası hayatını kaybedince kızı ve oğlunun yanı yaşındı. Seyiti'nin toplamda 43 tane torunu ve torununun torunu var.

Ailesinin anlattığı bilgilere göre 135 yaşında ölen kadın basit bir yaşam sürüyordu. Her gün aynı saatte yemek yiyor, torunlarına bakıyor ve bahçede güneş banyosu yapıyordu. Aslında Seyiti'nin yaşadığı yerde uzun yaşamak az bulunur bir şey değil. Bölge zaten 'uzun ömrülü kasaba' olarak biliniyor. Kasabada 90 yaşın üstünde çok fazla insan var.

Sağlık kuruluşundan ilçeye her hafta düzenli olarak gelip yaşlıların kontrolü yapılıyor. Seyiti'den önce Guinness Rekorlar Kitabı'na giren en yaşlı kadın Fransa'dan Jeanne Calment, öldüğünde 122 yaşındaydı. Alimihan Seyiti dünyada pek çok önemli olaya şahit oldu. İşte o olaylar: