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Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı
Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı
Bolu Kartalkaya'da kayak merkezinde bulunan otelde yaşanan yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti. Gece 03:00 başlayan yangının gürültüsüyle uyanan ve yan tarafta bulunan otelin restoran görevlisi olan Mehmet Can Gezici; "Korkunç bir manzara vardı. Bir gün önce bize ilaç veren iğne yapan hemşire hanım en üst kattan aşağı atladı. O anlarda elimizden bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:50
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:50