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Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

Bolu Kartalkaya'da kayak merkezinde bulunan otelde yaşanan yangın faciasında 66 kişi hayatını kaybetti. Gece 03:00 başlayan yangının gürültüsüyle uyanan ve yan tarafta bulunan otelin restoran görevlisi olan Mehmet Can Gezici; "Korkunç bir manzara vardı. Bir gün önce bize ilaç veren iğne yapan hemşire hanım en üst kattan aşağı atladı. O anlarda elimizden bir şey gelmedi" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 21.01.2025 18:50 Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 18:50
Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

Kartalkaya'daki yangın faciasında 66 can hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturmalar sürerken ekiplerin soğutma çalışmaları da devam ediyor. Yanan otelden tahliye edilenler ile o otele yakın bulunan diğer otelden tahliye edilenler çevredeki başka bir otele nakledildi.

Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

Otel lobisinde konaklayan ve yine otel çalışanı olan restoran görevlisi Mehmet Can Gezici facia sırasında yaşadıklarını SABAH gazetesine anlattı. Gezici; "Korkunç bir manzara vardı. Bir gün önce biraz rahatsızlığım vardı. Hemşire hanım bana iğne yapıp ilaç vermişti. O hemşire hanım otelin en üst katındaydı. Camda bağırdık ama kendini aşağıya bıraktı. Bir daha da haber alamadık" ifadelerini kullandı.

Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

"KİMSENİN ELİNDEN BİRŞEY GELMEDİ"

Mardin'den dönemsel işçi olarak bölgeye geldiğini belirten Hasan Can Çırak ise SABAH'a yaptığı değerlendirmelerde şunları söyledi. Burası korkunç bir manzaraydı gerçekten çaresiz kaldık. İnsanlara kendi battaniyelerimizi verdik.

Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

Çoluk çocuk onlarca kişi mağdur oldu. Kimsenin elinden bir şey gelmedi. İnsanlar yerlere yatak atıp üzerlerine atladılar" ifadelerini kullandı.

Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

HEMŞİRENİN DÜŞTÜĞÜ ANLAR KAMERADA

Yangın sırasında hemşire olduğu öğrenilen bir kadının üst kattan atladığı anlarda kameralara yansıdı.

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