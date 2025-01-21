Restoran görevlisi gençler o anları SABAH gazetesine anlattı Hemşire kadın kendisini 10. Kattan aşağı bıraktı

Otel lobisinde konaklayan ve yine otel çalışanı olan restoran görevlisi Mehmet Can Gezici facia sırasında yaşadıklarını SABAH gazetesine anlattı. Gezici; "Korkunç bir manzara vardı. Bir gün önce biraz rahatsızlığım vardı. Hemşire hanım bana iğne yapıp ilaç vermişti. O hemşire hanım otelin en üst katındaydı. Camda bağırdık ama kendini aşağıya bıraktı. Bir daha da haber alamadık" ifadelerini kullandı.