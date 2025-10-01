Trend Galeri Trend Yaşam Reyting sonuçları 30 Eylül 2025 açıklandı mı? Gözleri Karadeniz, Kral Kaybederse... Total ve AB'de dünün reyting birincisi

1 Ekim 2025 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler, yarışmalar ve spor karşılaşmalarının reyting sonuçları araştırılıyor. Televizyon izleyicileri, sevdikleri yapımların ekran ömrünü bu veriler üzerinden değerlendirirken, yapımcılar da projelerinin izlenme performansını ölçüyor. Gözleri Karadeniz,Kral Kaybederse, Mehmet Fetihler Sultanı gibi yapımların yer aldığı dünün listesi total ve AB kategorilerinde mercek altına alındı. Peki, reytinglerde zirveye hangi yapım yerleşti, sonuçlar belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 01.10.2025 06:46
30 Eylül 2025 reyting sonuçları dizi ve program takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Yeni sezon bölümleriyle ekrana gelen diziler ve yeni başlayan yapımlar izleyiciler tarafından ilgiyle izlenirken, reyting sıralamaları da merak konusu oluyor. Televizyon izleyicileri ekran başındaki tercihleriyle reytinglere yön verirken, yapımcılar için de sonuçlar büyük önem taşıyor. İşte 30 Eylül Salı gününe ait reytingler

REYTİNG SONUÇLARI 30 EYLÜL 2025 AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları, her sabah açıklanıyor. Total, AB ve 20+ABC1 kategorilerinde ayrı ayrı yayınlanan listeler, yapımların izlenme oranlarını gösteriyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

TOTAL

TOTAL

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

AB

AB

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.

ABC

ABC

Sonuçlar henüz açıklanmadı. Yayınlandığında yer vereceğiz.