Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...
Konya'daki bir rezidansta Demet A'ya (21) işkence yaparak dehşeti yaşatan tutuklu 3 sanık hakkında 7 farklı suçtan 41 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianame sanık Tuğba Demirci'nin telefonundan çıkanlar ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Genç kızın kestiği saçlarını ve ellerini bağladıkları ipin fotoğrafını çeken Demirci'nin, "Saçını, elbisesini kestim. İki kızı dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim. Yüzünde sigara söndürdük. Benim evimde dövdük" mesajıyla birlikte arkadaşına gönderdiği tespit edildi.
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:07
Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:32