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Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...

Konya'daki bir rezidansta Demet A'ya (21) işkence yaparak dehşeti yaşatan tutuklu 3 sanık hakkında 7 farklı suçtan 41 yıla kadar hapis cezası istemiyle Ağır Ceza Mahkemesine dava açıldı. İddianame sanık Tuğba Demirci'nin telefonundan çıkanlar ise dehşetin boyutunu gözler önüne serdi. Genç kızın kestiği saçlarını ve ellerini bağladıkları ipin fotoğrafını çeken Demirci'nin, "Saçını, elbisesini kestim. İki kızı dövdük, üçüncü kıza gidiyoruz. İkisinin de saçını kestim. Yüzünde sigara söndürdük. Benim evimde dövdük" mesajıyla birlikte arkadaşına gönderdiği tespit edildi.

TOLGA YANIK
Giriş Tarihi: 01.06.2022 10:07 Güncelleme Tarihi: 01.06.2022 10:32
Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...

Türkiye günlerce kafe işletmecisi Murat Demirci (41), ortağı ve nişanlısı Sara Demir (24) ile arkadaşları Tuğba Demirci'nin (22) bir rezidansa götürdükleri Demet A. ve Merve K'ya (27) yaptıkları işkenceyi konuştu.

Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...

Merve K. dosyasından yargılanmalarına başlanan 3'lü işkence çetesine bir darbe daha geldi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Demet A. soruşturmasını da tamamladı.

Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...

Hazırlanan iddianamede tutuklu sanıklar hakkında, 'Birden fazla kişi tarafından silahla yağma, cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, mala zarar verme, hakaret, kasten yaralama, özel hayatın gizliliğini ihlal etmek, haberleşmenin gizliliğini ihlal etmek' suçlarından 41 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...

'DEHŞETİN İZLERİ TELEFONDA'

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin cep telefonlarını incelenmek üzere Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderdi.

Rezidanstaki işkencede görüntüler çıktı! Cinsel bölgesine bakmasının...

İfadesinde Demet'in saçlarını kesmediğini ve herhangi bir işkence yapmadığını ileri süren Tuğba Demirci'nin telefonundan çıkanlar ise yaşanan dehşeti gözler önüne serdi.

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