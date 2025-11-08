Trend
Galeri
Trend Yaşam
Rojin Kabaiş son dakika: Telefon İspanya'ya gönderildi! Rojin Kabaiş olayında son durum nedir?
Rojin Kabaiş son dakika: Telefon İspanya'ya gönderildi! Rojin Kabaiş olayında son durum nedir?
Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada kritik sonuç bekleniyor. Dosyanın en önemli dijital delili olan cep telefonunun şifresinin kırılması ve cihazın incelenmesi için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı'nın açıklamasına göre, olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündükleri genç kızın kaybolmadan önceki 3 günü için telefon soruşturmanın gidişatını belirleyecek. Peki, Rojin Kabaiş olayında son durum nedir? İşte, konuyla ilgili son dakika haberleri:
Giriş Tarihi: 08.11.2025 11:59
Güncelleme Tarihi: 08.11.2025 12:05