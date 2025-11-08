Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum: Gözler İspanya’dan gelecek sonuçta! Rojin Kabaiş olayı nedir?

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü kıyısında bulunmasıyla başlayan ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma, bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında boğulma sonucu öldüğü belirlenen genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunması, olayın "intihar" mı yoksa "cinayet" mi olduğu yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Soruşturmanın kilit noktası ise genç kızın olay yerinde bulunan ve şifresi kırılamayan cep telefonu! İşte, Rojin Kabaiş olayı son dakika gelişmeleri: