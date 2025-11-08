Trend Galeri Trend Yaşam Rojin Kabaiş soruşturmasında son durum: Gözler İspanya'dan gelecek sonuçta! Rojin Kabaiş olayı nedir?

Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne dair yürütülen soruşturmada kritik sonuç bekleniyor. Dosyanın en önemli dijital delili olan cep telefonunun şifresinin kırılması ve cihazın incelenmesi için yurt dışına gönderildiği öğrenildi. Van Cumhuriyet Başsavcısı'nın açıklamasına göre, olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündükleri genç kızın kaybolmadan önceki 3 günü için telefon soruşturmanın gidişatını belirleyecek. Peki, Rojin Kabaiş olayında son durum nedir? İşte, konuyla ilgili son dakika haberleri:

Giriş Tarihi: 08.11.2025 13:08
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi öğrencisi Rojin Kabaiş'in Van Gölü kıyısında bulunmasıyla başlayan ve kamuoyunun yakından takip ettiği soruşturma, bir yılı aşkın süredir devam ediyor. Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında boğulma sonucu öldüğü belirlenen genç kızın vücudunda iki farklı erkeğe ait DNA örneklerinin bulunması, olayın "intihar" mı yoksa "cinayet" mi olduğu yönündeki tartışmaları beraberinde getirdi. Soruşturmanın kilit noktası ise genç kızın olay yerinde bulunan ve şifresi kırılamayan cep telefonu! İşte, Rojin Kabaiş olayı son dakika gelişmeleri:

ROJİN KABAİŞ OLAYI NEDİR?

2024 yılında Van'da kaldığı yurttan ayrılan üniversite öğrencisi 21 yaşındaki Rojin Kabaiş, kaybolmuş ve cansız bedeni 18 gün sonra Van Gölü kıyısında bulunmuştu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencisinin cansız bedeni Mollakasım Köyü sahilinde bulunmuş ve gözler Adli Tıp Kurumu raporlarına dönmüştü.

Rojin Kabaiş'e ne oldu sorusuna yanıt arayan aile ve soruşturmada görev alan yetkililer gelen raporu beklemiş ve daha sonra detaylı şekilde rapor incelenmişti.

ATK raporuna göre Rojin Kabaiş'in ölüm nedeni suda boğulma olarak belirlenmişti.

Yine Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda üniversite öğrencisinin bedeninde 2 erkeğe ait DNA tespit edilmişti. Van ve Diyarbakır barosu avukatlarının "DNA'lar hangi bölgelerde tespit edildi, açıklansın" talebi üzerine rapor açıklandı.

DNA EŞLEŞMESİ BEKLENİYOR!

Yayımlanan tespit raporunda DNA örneklerinin Kabaiş'in göğüs ve vajina bölgesinde bulunduğu belirtildi. Bunun üzerine avukatlar cinsel saldırı olma ihtimali üzerinde yeniden durulması gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın yeni bir seyir kazanması ardından ek uzman mütalaası talep edildi. DNA eşleşmesi üzerine yoğun bir çalışma yürütülüyor.

ROJİN KABAİŞ SON DAKİKA: TELEFON İSPANYA'YA GÖNDERİLDİ!

Van Cumhuriyet Başsavcısı Osman Kara, sürece dair açıklamalarda bulundu:

"24 Eylül öncesine dair elimizde Google hesabı üzerinden bazı veriler mevcut. Fakat olayın aydınlatılmasında etkili olacağını düşündüğümüz, kaybolmadan önceki 3 gün. 24-27 Eylül arasındaki telefon kullanımına erişmemiz gerekiyor. Ekiplerimiz telefon modeli ve serisi ile ilgili olacağını tahmin ettiğimiz sebeplerden ötürü telefona erişim sağlayamadı."

"Şifrenin açılabilmesi için telefonu 2 görevli ile birlikte İspanya kriminaline ulaştıracağız. En kısa sürede gelecek olan sonuçlar ile davanın doğru şekilde karara ulaşmasına bir adım daha yaklaşacağız"