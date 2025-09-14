Trend
Galeri
Trend Yaşam
Romeo Montauge ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı Shakespeare oyunun adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Romeo Montauge ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı Shakespeare oyunun adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster 300.000 TL değerindeki sorunun cevabı
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Romeo Montauge ve Juliet Capulet'in aşkının anlatıldığı Shakespeare oyunun adı nedir? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 14.09.2025 23:37
Güncelleme Tarihi: 14.09.2025 23:38