Rüya Gibi 11. bölüm izle: "Aydan'ın abisi Eralp özgürlüğüne kavuştu!" Show TV - Rüya Gibi son bölüm izle

Emir'i takip eden gözü kara komiser Efe'nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem'le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko'da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan'ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

