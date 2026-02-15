Trend Galeri Trend Yaşam Rüya Gibi 11. bölüm izle: "Aydan'ın abisi Eralp özgürlüğüne kavuştu!" Show TV - Rüya Gibi son bölüm izle

Rüya Gibi 11. bölüm izle: "Aydan'ın abisi Eralp özgürlüğüne kavuştu!" Show TV - Rüya Gibi son bölüm izle

Show TV ekranlarında yayınlanan Rüya Gibi, 11. bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor.

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Rüya Gibi, bu akşam yayınlanacak 11. bölümüyle gündemde yer alıyor. Dizinin yeni bölümünü canlı izlemek isteyen seyirciler yayın saati ve ekran bilgilerini araştırırken, bölümün ardından tekrar izleme seçenekleri de merak edilen başlıklar arasında bulunuyor.

RÜYA GİBİ 11. BÖLÜM İZLE

Aydan (Seda Bakan), İstanbul'un bir kenar mahallesinde kuaförlük yaparken kendini lüks bir güzellik merkezinin sahibi olarak bulur. Yeni işindeki gölge patronu, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği gizemli iş insanı Emir (Uğur Güneş)'dir. Aydan, Emir'in dünyasına uyum sağlamaya çalışırken, zoraki ortağı, yetimhanede büyümüş serseri ruhlu Çiğdem'in (Ahsen Eroğlu) başına açtığı dertlerle de uğraşmak zorunda kalır.

Emir'i takip eden gözü kara komiser Efe'nin (Emre Bey) yolu da kaçınılmaz olarak Çiğdem'le ve kuaförle kesişir. Aydan tüm bu kaos içinde teselliyi can dostu manikürcü Fiko'da (Şebnem Bozoklu) bulmaya çalışırken, Aydan'ın yeni lüks dünyasını hazmedemeyen eski kocası, yetenekli kuaför Tarık da her gün başka bir belayla karşılarına çıkar.

RÜYA GİBİ'NİN 11. BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Rüya Gibi'nin 11. Bölümünde; Aydan ve Emir, arasındaki buzlar erirken abi cezaevinden çıkar çıkmaz planını uygulamaya başlar ve Emir'i vurur. Emir'in vurulması, Aydan ve Emir arasındaki yakınlaşmayı daha da derinleştirir.

Efe, Emir'in infaz edileceğini öğrenir ve otele beklenmedik bir planla gider. Otelde Aydan ile Emir arasındaki aşka tanık olan Okan, bu gerçeği Efe'ye söyleyip söylememe ikilemiyle karşı karşıya kalır.

Kuaförde ise Hayriye ile Çido arasındaki gerilim giderek tırmanır. Yasemin'in kontrolsüz öfkesi, kazaya dair saklanan sırrı gün yüzüne çıkarır.

Çido, acı içinde Efe'ye sığınmak üzere yola koyulurken, Efe de Çido'nun sakladığı gerçeklerin izini sürmektedir. Çido'ya ulaşmaya çalışan Aydan'ı ise kapısına dayanan abisiyle çok daha ağır bir yüzleşme beklemektedir.