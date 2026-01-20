Trend Galeri Trend Yaşam Rüya Gibi yeni bölüm bu akşam yok mu, neden yok? Rüya gibi yeni bölüm ne zaman, yayın günü mü değişti?

Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Rüya Gibi dizisi, yeni bölümüyle ilgili sorularla gündemde yer alıyor. Dizinin takipçileri, "Rüya Gibi yeni bölüm yok mu, neden yok?" sorusuna yanıt ararken, dizinin yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar merak ediliyor.

Giriş Tarihi: 20.01.2026 22:31 Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 22:32
Rüya Gibi dizisinin yeni bölümü hakkında belirsizlik, izleyicilerin dikkatini çekmiş durumda. Show TV izleyicileri, dizinin ekranlarda neden yer almadığını ve Rüya Gibi'nin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. İşte, Show TV dizisinin yeni bölüm tarihi ve detaylar...

RÜYA GİBİ YENİ BÖLÜM YOK MU, NEDEN YOK?

Rüya Gibi dizisi, 20 Ocak Salı günü Show TV yayın akışında yer almadı. Dizinin bu akşam ekrana gelmemesinin nedeni, kanal tarafından alınan yayın günü değişikliği kararı olarak açıklandı.

RÜYA GİBİ DİZİSİ YENİ BÖLÜM TARİHİ AÇIKLANDI

Show TV tarafından paylaşılan bilgilere göre Rüya Gibi dizisi, 25 Ocak 2026 tarihinden itibaren pazar günleri izleyiciyle buluşacak. Yeni yayın günüyle birlikte dizinin haftalık yayın düzeni de değişmiş oldu.

RÜYA GİBİ 7. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gizemli patronun ortaya çıkışı kısa süreli bir rahatlama yaratır fakat Pelin'in hemen vazgeçmeye niyeti yoktur.

Emir, Boris'in başlattığı geri dönüşü olmayan bir savaş için hazırlık yapar.

Efe ve Çido arasındaki yakınlaşma derinleşirken, Efe hiç istemediği bir nişanın eşiğine sürüklenir.
Emir, Aydan'ın boşanma kararını destekler ve önündeki engelleri kaldırmak için riskli bir hamle yapar. Aydan ise büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır.