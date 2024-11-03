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Saç dökülmesinin önüne geçiyor! Yalnızca 1 damlası saçları gürleştiriyor…

Birçok kişi gür ve sağlıklı saçlara kavuşmak ister ancak, yanlış bakım, saça çok fazla işlem uygulanması ve hormonal bazı durumlardan dolayı saçlar zayıflayabilir. Zayıf ve dökülen saçların önüne geçmek ise oldukça basit! Evinizde bulunan birkaç malzeme ile yapabileceğiniz maske tariflerinin düzenli kullanımı sonucu gür ve sağlıklı saçlar elde edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 03.11.2024 11:44 Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 11:44
Saç dökülmesinin önüne geçiyor! Yalnızca 1 damlası saçları gürleştiriyor…

Dökülmeyen, sağlıklı ve gür saçlar elde etmek istiyorsanız sizler için derlemiş olduğumuz maske tariflerini deneyebilirsiniz. Bu maske tarifleri sayesinde hem saç dökülmesinin önüne geçecek hem de daha sağlıklı saç oluşumunu destekleyeceksiniz. İşte detaylar…

Saç dökülmesinin önüne geçiyor! Yalnızca 1 damlası saçları gürleştiriyor…

NOT: Hassas ve alerjik cilt yapısına sahipseniz maske tariflerini uygulamadan önce mutlaka bir uzmana danışmanız önerilir.

Saç dökülmesinin önüne geçiyor! Yalnızca 1 damlası saçları gürleştiriyor…

MUZ VE AVOKADO MASKESİ

Bu maske tarifini iki haftada bir olacak şekilde uygulamanız saç dökülmesini durdurup yeni saç oluşumunu destekleyecektir.

Saç dökülmesinin önüne geçiyor! Yalnızca 1 damlası saçları gürleştiriyor…

Maske tarifinde verilen ölçüler saçınızın uzunluğuna ve gürlüğüne göre değişiklik gösterebilir.

Saç dökülmesinin önüne geçiyor! Yalnızca 1 damlası saçları gürleştiriyor…

Malzemeler:

  • Bir adet muz
  • Bir adet avokado
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