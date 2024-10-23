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Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: “Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…”

Rapunzel gibi uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak birçok kişinin istediği bir durumdur. Saç uzatmak için çeşitli bakımlar yapılır ancak, bu bakımlar bazı durumlarda yeterli olmayabilir. Günlük hayatımızda fark etmeden yapmış olduğumuz bazı durumlar saç dökülmesine neden olup saçların daha sağlıksız görünmesine yol açabilir. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2024 16:31 Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 16:31
Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…

Saç dökülmesinin sağlıksız beslenme, stres ve yanlış bakımlar gibi birden çok nedeni olabilir. Bu durumun önüne geçip saç sağlığını korumak için ise dikkat etmemiz gereken birkaç önemli nokta bulunur. İşte uzmanından uyarılar…

Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…

SAÇLARI BU ŞEKİLDE ŞAMPUANLAMAYIN

Saç derisinin sağlıklı olması saçların sağlıklı olması için oldukça önemlidir.

Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…

Saçları şampuanlamak ile ilgili bilgi veren Dr. Ross Kopelmani sert yapılı şampuanlar ile saçları fazla yıkamanın saçlarda kurumaya ve saç derisinde tahrişe neden olabileceğini ifade etti.

Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…

Ayrıca doktor, sık şampuanlamanın saçları dökebileceği ile ilgili iddianın da doğru olmadığını söyledi.

Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…

SAÇ DÖKÜLMESİNE NEDEN OLABİLİR

Çok sık şapka takmak, saçta uzun süreli gerginliğe neden olur ve bu durum da saç köklerine zarar verip saç dökülmesine yol açabilir.

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