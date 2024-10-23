Saçları oluk oluk döküp kelliğe neden oluyor! Uzman uyardı: “Bu tarz ürünlerden uzak durulmalı…”

Rapunzel gibi uzun ve sağlıklı saçlara sahip olmak birçok kişinin istediği bir durumdur. Saç uzatmak için çeşitli bakımlar yapılır ancak, bu bakımlar bazı durumlarda yeterli olmayabilir. Günlük hayatımızda fark etmeden yapmış olduğumuz bazı durumlar saç dökülmesine neden olup saçların daha sağlıksız görünmesine yol açabilir. Peki, bu durumun önüne nasıl geçilir? İşte detaylar...