Saçların parıl parıl parlamasını sağlıyor! Yalnızca 1 fincanı saçları besliyor…

Saç kuruluğu, stres, hormonal değişiklikler, yanlış bakım ve hava değişikliği gibi nedenlerden dolayı meydana gelebilir. Özellikle de havaların soğuması ile beraber son dönemlerde saçlarınızın her zamankinden daha kuru olduğunu fark edebilirsiniz. Ancak, bu durumun oldukça pratik bir çözümü var. Evinizde yapabileceğiniz doğal saç maskesi sayesinde saçlarınız parıl parıl parlayacak.