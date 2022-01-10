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Sadece 1 Euro'ya ev satın aldılar! Sonrasında olanlar şaşkına çevirdi

Günümüzde ev satın almak çok zor hatta kira fiyatları bile can sıkıcı rakamlara ulaşmış durumda. Öte yandan Fransa'da eşine az rastalnır bir olay yaşandı. 1 Euroya ev satın alan çift dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Büyük yankı Maddi gücü olmayan çift sadece 1 euro vererek ev aldı. Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi... Fakat hayatları bambaşka bir şekilde değişti. İşte detaylar!

Giriş Tarihi: 10.01.2022 12:35 Güncelleme Tarihi: 10.01.2022 12:39 PAYLAŞ