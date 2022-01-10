Sadece 1 Euro’ya ev satın aldılar! Sonrasında olanlar şaşkına çevirdi

Günümüzde ev satın almak çok zor hatta kira fiyatları bile can sıkıcı rakamlara ulaşmış durumda. Öte yandan Fransa'da eşine az rastalnır bir olay yaşandı. 1 Euroya ev satın alan çift dünyayı şaşkınlığa uğrattı. Büyük yankı Maddi gücü olmayan çift sadece 1 euro vererek ev aldı. Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi... Fakat hayatları bambaşka bir şekilde değişti. İşte detaylar!
1 euroya ev aldılar ardından bu mağar evi bambaşka hale getirdiler! Görenler inanamadı!
Genç çift Alexis Lamoureux ve Lotte van Riel pek çok gencin anlayabileceği sıkıntılar içindeydiler. Düzenli bir işleri olmaması, ev kiralarını ödeyecek para bulamamaları gibi...
Peki sonra ne mi yaptılar?
Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.
Bir gün bir açık arttırmada, Fransa'nın Loire Vadisi'nde sadece 1 Euro'ya bir mağara ev satın aldılar.