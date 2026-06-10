Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Görsele hızlıca baktığınızda filin dört, beş hatta altı bacağı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunun bir optik illüzyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu tür görsellerde beyin, gördüğü detayları yanlış yorumlayabilir ve gerçek olmayan görüntüler algılayabilir. Bu nedenle ilk bakışta gördüğünüz şey, aslında gerçeği yansıtmayabilir.