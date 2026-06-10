Trend Galeri Trend Yaşam Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Bu optik illüzyonu çözmek tek başına IQ seviyenizi ortaya koymasa da, detayları hızlı fark edebilme beceriniz hakkında ipuçları verebilir. Uzmanlara göre bu tür görsellerde gizlenen ayrıntıları kısa sürede bulabilen kişiler, dikkatlerini daha etkili kullanabiliyor ve görsel bilgileri daha hızlı işleyebiliyor.

Giriş Tarihi: 10.06.2026 16:17 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 16:18
Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Optik illüzyonlar, gözlerin algıladığı görüntü ile beynin bunu yorumlama biçimi arasındaki farktan kaynaklanan görsel yanılsamalardır. Beynimiz çevremizi daha hızlı anlamlandırabilmek için gördüğü bilgileri sürekli analiz eder ve eksik kalan ayrıntıları tamamlamaya çalışır. Ancak bu süreç zaman zaman algı hatalarına neden olabilir. Bu yüzden optik illüzyonlarda, gerçekte var olmayan şekilleri görebilir ya da gözümüzün önündeki detayları fark etmekte zorlanabiliriz.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Bu görsele bakıldığında, 1980'lerden günümüze kadar popülerliğini koruyan klasik bir optik illüzyonla karşılaşıyoruz. Siyah-beyaz, oldukça basit görünen bir fil çizimi üzerinden hazırlanan bu görsel, insanlara tek bir soru soruyor: Filin kaç bacağı var? İlk bakışta kolay gibi dursa da, çizimdeki bacaklar öyle bir yerleştirilmiş ki saymaya başladığınızda gözleriniz kısa sürede yanılabiliyor.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Görsele hızlıca baktığınızda filin dört, beş hatta altı bacağı olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bunun bir optik illüzyon olduğunu unutmamak gerekiyor. Bu tür görsellerde beyin, gördüğü detayları yanlış yorumlayabilir ve gerçek olmayan görüntüler algılayabilir. Bu nedenle ilk bakışta gördüğünüz şey, aslında gerçeği yansıtmayabilir.

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Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Sosyal medyada paylaşılan görselle birlikte şu soru yöneltildi: "Filin kaç bacağı var?" İlk bakışta yanıt oldukça net gibi görünse de, görüntüye biraz daha dikkatli bakıldığında optik illüzyonun etkisi ortaya çıkıyor. Çizimdeki bacakların yerleşimi gözleri kolayca yanıltabiliyor ve saymaya çalışan kişiler farklı sonuçlara ulaşabiliyor.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Yorumlarda pek çok kişi filin kaç ayağı olduğunu tahmin etmeye çalıştı. Ancak doğru cevabı verebilen çıkmadı. Bu nedenle çözmeyi başarırsanız, IQ'nuzun oldukça yüksek olduğunu söyleyebiliriz.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Birçok kişi dört dedi, ancak orijinal gönderi basitçe şöyle yanıtladı: "Tam olarak değil. Bir kez daha bakın."

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Başka biri ekledi: "Pes ediyorum, sadece dört bacak görebiliyorum. Nereye bakmam gerektiği konusunda bir fikri olan var mı?"

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Doğru cevap aslında bir bacak.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Bu durumu bir kullanıcı şöyle açıkladı: "Bu görselle ilgili sorun yaşamanızın sebebi, bu görselden sorumlu sanatçının çok zeki olması.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Çizimdeki tek doğru fil bacağı, arka sol bacak. O bacak tamamen sağlam, ancak diğerleri doğru değil.

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

"Çok yakından bakarsanız, bacakların geri kalanında ayağın eksik olduğunu göreceksiniz. Temel olarak, sanatçı ayakları bacaklardan kesmiş ve ayakların görüntülerini gerçek bacakların arasına koymuş. Görüntüye yakından bakın ve tam olarak ne demek istediğimi göreceksiniz."

Sadece profesör zekasına sahip olanlar bulabiliyor! Bu filin kaç ayağı olduğunu doğru tahmin edebilecek misiniz?

Anlaşılabilir bir şekilde, birçok kişi bu cevabı kabul etmeyi reddetti ve ayakları olmasa bile teknik olarak dört bacağın olduğunu iddia etti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör