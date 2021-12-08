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Sağanak sonrası inanılmaz manzara: Susuz köyünü su bastı!

Burdur'un Bucak ilçesinde dün etkili olan sağanak sonrası Boğazköy'de sular altında kalan ev, ahır ve tarım alanlarında hasar tespit çalışmasına başlandı. Susuz köyünde su basan 2 evde ise itfaiyeciler, tahliye çalışması yaptı…

Giriş Tarihi: 08.12.2021 16:31 Güncelleme Tarihi: 08.12.2021 16:31
Sağanak sonrası inanılmaz manzara: Susuz köyünü su bastı!

Bucak'a bağlı Boğazköy'de dün etkili olan sağanağın ardından taşkın nedeniyle tarım alanları ile çok sayıda ev ve ahırı su bastı.

Sağanak sonrası inanılmaz manzara: Susuz köyünü su bastı!

Tarım alanlarının yer aldığı ovanın göle döndüğü yağış sonrası üreticilerin hayvan yemleri ve saman balyaları zarar gördü.

Sağanak sonrası inanılmaz manzara: Susuz köyünü su bastı!

Sabah erken saatlerde Burdur AFAD, Burdur DSİ İl Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Bucak Özel İdare Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Bucak Köylere Hizmet Götürme Birliği yöneticileri hasar tespit çalışması yaptı.

Sağanak sonrası inanılmaz manzara: Susuz köyünü su bastı!

Selde hasar gören 10'a yakın ev ile ahırda inceleme yapıldı. Boğazköy'de oturan Ali Yılmaz, "Dağlardan gelen suyun aktığı dere, köyün içinde son buluyor.

Sağanak sonrası inanılmaz manzara: Susuz köyünü su bastı!

Deredeki su köy içerisine aktığı için aşırı yağışlarda evlerimiz, ahırlarımız, ekili ve dikili alanlarımız su altında kalıyor. Yetkililerin bir an önce köy içerisine kadar akan dereyi 600 metre uzaktaki kanala bağlamasını istiyoruz" dedi.

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