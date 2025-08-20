SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru şartları ve kadro-dağılımı açıklandı mı?

İLK ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ;
BİYOLOG 10
BÜRO PERSONELİ 215
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75
DESTEK PERSONELİ 15
DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44
DİYETİSYEN 74
EBE 1280
FİZYOTERAPİST 121
GERONTOLOG 6
HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27
ODYOLOG 17
PERFÜZYONİST 25
PSİKOLOG 30
SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2
SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397
SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25
SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146
SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225
SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135
SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132
SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26
SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71
SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786
SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10
SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314
SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17
SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50
SOSYAL ÇALIŞMACI 67
TEKNİKER 235
TEKNİSYEN 273