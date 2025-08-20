Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ETAP SON DURUM GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru şartları ve kadro-dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı'nın 2. etap personel alımı adayların gündeminde. Mayıs ayında yapılan ilk atamada 19 bin sağlık çalışanı istihdam edilmişti. Şimdi Bakanlık, 2. etapta 18 bin personel alımı için başvuruları alacak. Adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kadro, branş ve başvuru şartlarını öğrenebilecek. Peki, başvurular ne zaman başlayacak? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 20.08.2025 13:24 Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 13:24
Sağlık Bakanlığı personel alımıyla ilgili atama takvimi ve tercih kılavuzu gündemdeki önemini koruyor. İlk etap tercihleri 2-8 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı ve şimdi gözler 2. etap sürecine çevrildi. Bakanlık bünyesine katılacak 18 bin personel için ÖSYM tarafından yapılacak son dakika tercih kılavuzu açıklaması, adaylar tarafından merakla bekleniyor. Peki, Sağlık Bakanlığı 2. etap personel alımı ne zaman yapılacak? Yeni atama takvimi, kadro ve branş dağılımı ile başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar…

2. ETAP SAĞLIK BAKANLIĞI 18 BİN PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, Eylül ayı içerisinde 18 bin sağlık personeli alımı için ilan yayımlanacağını ve atamaların yapılacağını duyurdu.

Bakanın açıklamasına göre, Eylül ayı başında hem personel alımı ilanının yayınlanması hem de ÖSYM tarafından tercih kılavuzunun paylaşılması bekleniyor. Adaylar, yayımlanacak kılavuz doğrultusunda tercihlerini yapabilecek.

2025 SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin personel alımı için kadro dağılımı henüz netleşmiş değil. Bakanlık, ihtiyaç duyulan pozisyonları belirleyerek ÖSYM'ye bildirecek.
Yayımlanacak tercih kılavuzunda ise her branş için kadro ve kontenjan detayları adaylarla paylaşılacak.

İLK ATAMALARDA BRANŞ DAĞILIMI ŞU ŞEKİLDEYDİ;

BİYOLOG 10

BÜRO PERSONELİ 215

ÇOCUK GELİŞİMCİSİ 75

DESTEK PERSONELİ 15

DİL VE KONUŞMA TERAPİSTİ 44

DİYETİSYEN 74

EBE 1280

FİZYOTERAPİST 121

GERONTOLOG 6

HEMŞİRE 7.597
İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ 27

ODYOLOG 17

PERFÜZYONİST 25

PSİKOLOG 30

SAĞLIK TEKNİKERİ (ADLİ TIP) 2

SAĞLIK TEKNİKERİ (AĞIZ DİŞ SAĞLIĞI) 397

SAĞLIK TEKNİKERİ (AMELİYAT) 25

SAĞLIK TEKNİKERİ (ANESTEZİ) 146

SAĞLIK TEKNİKERİ (ÇEVRE SAĞLIĞI) 91

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİŞ PROTEZ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (DİYALİZ) 225

SAĞLIK TEKNİKERİ (ECZANE) 135

SAĞLIK TEKNİKERİ (ELEKTRONÖROFİZYOLOJİ) 132

SAĞLIK TEKNİKERİ (EVDE BAKIM) 26

SAĞLIK TEKNİKERİ (FİZİK TEDAVİ) 71

SAĞLIK TEKNİKERİ (İLK VE ACİL YARDIM) 1.786

SAĞLIK TEKNİKERİ (İŞ VE UĞRAŞI TERAPİSTİ) 10

SAĞLIK TEKNİKERİ (LABORATUVAR) 314

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN ) 17

SAĞLIK TEKNİKERİ ( ODYOMETRİ) 50

SAĞLIK TEKNİKERİ (OPTİSYEN) 17

SOSYAL ÇALIŞMACI 67

TEKNİKER 235

TEKNİSYEN 273

