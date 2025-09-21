Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar hemşire, tıbbi sekreter, diyetisyen, sağlık teknisyeni ve büro personeli gibi çeşitli alanları kapsıyor ve kamu personeli adaylarının ilgisini çekiyor. Başvurular KPSS puanına göre yapılacak ve sürecin detayları ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzu ile netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak ve kadro dağılımı ne zaman açıklanacak?