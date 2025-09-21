Trend Galeri Trend Yaşam SAĞLIK BAKANLIĞI 2. PERSONEL ALIMI GELİŞMELERİ: Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman, branş dağılımı açıklandı mı?

Sağlık Bakanlığı, 2025 yılında toplam 18 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Alımlar hemşire, tıbbi sekreter, diyetisyen, sağlık teknisyeni ve büro personeli gibi çeşitli alanları kapsıyor ve kamu personeli adaylarının ilgisini çekiyor. Başvurular KPSS puanına göre yapılacak ve sürecin detayları ÖSYM'nin yayımlayacağı KPSS tercih kılavuzu ile netleşecek. Peki, Sağlık Bakanlığı'nın 18 bin kişilik personel alımı başvuruları hangi tarihte başlayacak ve kadro dağılımı ne zaman açıklanacak?

Giriş Tarihi: 21.09.2025 14:20
2025 yılı Sağlık Bakanlığı ikinci etap alımlarında 18 bin sözleşmeli personel için hazırlıklar sürüyor. Başvurular KPSS puanına göre yapılacak ve detaylar ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunda yer alacak. Adaylar, başvuru tarihleri, kadro dağılımı ve şartları kılavuzun açıklanmasıyla öğrenebilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 2. ALIM BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı başvuru tarihleri henüz belli olmadı. Geçtiğimiz haftalarda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Sağlık Bakanlığına yapılacak personel atamalarıyla ilgili soruya, "Ekim ayında 18 bin atama için ilanımız olacak ve alım yapacağız." şeklinde yanıt verdi.

KPSS 2025/5 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYINLANACAK?

KPSS 2025/5 tercih kılavuzunun da Eylül-Ekim aylarında yayımlanması bekleniyor.

KADRO DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

Sağlık Bakanlığı 18 bin personel alımı kadro dağılımı da henüz belli değil. Bakanlık bünyesindeki eksik kadroları ihtiyaçları doğrultusunda ÖSYM'ye bildirecek. Yayınlanan kılavuz kapsamında kadro dağılımına ve kontenjan rakamlarına yer verilecek.

