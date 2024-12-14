SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
Sağlık Bakanlığı, 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi ve eleman temininde zorluk yaşanan bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli sağlık personeli kadrolarına alım yapılacak. Başvurular, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından başlayacak. Adaylar, başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ÖSYM tercih kılavuzundan ulaşabilecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?
Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:18
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:18