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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, 26.673 sözleşmeli sağlık personeli alacağını açıkladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, sağlık hizmetlerinin etkin bir şekilde sunulabilmesi ve eleman temininde zorluk yaşanan bölgelerdeki ihtiyaçları karşılamak amacıyla çeşitli sağlık personeli kadrolarına alım yapılacak. Başvurular, ÖSYM'nin yayımlayacağı tercih kılavuzunun ardından başlayacak. Adaylar, başvuru süreci hakkında detaylı bilgilere ÖSYM tercih kılavuzundan ulaşabilecekler. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman, şartlar neler, ÖSYM kılavuzu yayınlandı mı?

Giriş Tarihi: 14.12.2024 19:18 Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 19:18
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

Sağlık Bakanlığı, yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar, alım yapılacak kadro ve kontenjanları merakla bekliyor. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak? 26 bin 673 kişilik alım için başvuru şartları, kadro dağılımı, branşlar açıklandı mı? İşte ayrıntılar...

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPACAK!

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği kamuoyuyla paylaşıldı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KILAVUZU YAYINLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı, sözleşmeli sağlık personeli alımına yönelik başvuru kılavuzunu henüz yayımlamamıştır. Ancak, Resmi Gazete'de yayımlanan bir karara göre, sağlık hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde sunulabilmesi amacıyla, özellikle eleman temininde zorluk yaşanan bölgelerde ve hizmet alanlarında sözleşmeli sağlık personeli istihdamına karar verilmiştir. Bu istihdam, 4924 sayılı Kanun'un 1. maddesi uyarınca yapılacaktır.

Başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından, başvuru şartları, başvuru yöntemleri, başvuru tarihleri gibi detaylar netleşecektir.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

2024 Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için başvuru tarihi henüz açıklanmadı. Başvuru kılavuzu yayımlandığında, başvuru süreci hakkında detaylı bilgi verilecektir. Önceki yıllarda olduğu gibi, bu yıl da başvuruların ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz aracılığıyla yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI: 26 bin 673 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kadro ve branş dağılımı şu şekilde;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

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