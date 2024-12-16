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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde! Geçtiğimiz gün yayınlanan Resmi Gazete kararı ile birlikte 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık alanında yapılacak olan alımlarda kadro ve branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda adaylar belirlenen kontenjanlardaki pozisyonlara yerleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nasıl başvurulur?

Giriş Tarihi: 16.12.2024 07:15 Güncelleme Tarihi: 16.12.2024 07:15
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. 2024 Nisan ayında duyurulan alımlar için kadro ve branş dağılımı yayımlanan Resmi Gazete kararı ile birlikte netlik kazanırken, başvuru koşulları da merak edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI 26 BİN 673 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre sağlık sektöründe toplam 26 bin 673 sağlık personelinin sözleşmeli olarak istihdam edileceği duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesine 10/07/2003 tarihli ve 4924 sayılı kanunun 1'inci maddesi gereğince karar verildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı başvuru tarihleri ile ilgili henüz açıklama yapılmadı.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi başvuru tarihleri başvuru kılavuzunun yayınlanmasıyla birlikte belli olacak.

Daha önceki alımlarda başvurular ÖSYM tarafından hazırlanan kılavuz doğrultusunda gerçekleştirilmişti. Bu yıl da sözleşmeli personel alımı başvuru işlemlerinin ÖSYM üzerinden yapılması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI

Yayımlanan karara istihdam edilecek sözleşmeli sağlık birimi personel birimleri şu şekilde;

1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 652 tabip, 22 bin 983 uzman tabip olmak üzere toplamda 26 bin 673 sağlık personeli sözleşmeli olarak istihdam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?
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