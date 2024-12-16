SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için geri sayım başladı. 2024 Nisan ayında duyurulan alımlar için kadro ve branş dağılımı yayımlanan Resmi Gazete kararı ile birlikte netlik kazanırken, başvuru koşulları da merak edildi. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuruları başladı mı, nereden ve nasıl başvuru yapılır?