SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU 2024 | Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman?

Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuruları gündemde! Geçtiğimiz gün yayınlanan Resmi Gazete kararı ile birlikte 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı. Sağlık alanında yapılacak olan alımlarda kadro ve branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru kılavuzuna çevrildi. ÖSYM'nin yayınlayacağı kılavuz doğrultusunda adaylar belirlenen kontenjanlardaki pozisyonlara yerleştirilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 sözleşmeli personel alımı ne zaman, başvuru koşulları neler, nasıl başvurulur?