SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bini doktor olmak üzere toplamda 36 bin personel alınacak. Kadrolara dair detaylar Bakan Memişoğlu tarafından açıklandı. KPSS puanıyla yapılacak olan alımda başvurularda öne çıkan kriter branş sıralaması ve kadro olacak. Adayların atama işlemleri gerçekleştirildiğinde Merkez ve taşra görevlendirmeleri yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar…