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SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

Sağlık Bakanlığı personel alımı detayları son dakika haberleri gündemdeki yerini aldı. Sağlık Bakanlığı bünyesine 32 bini doktor olmak üzere toplamda 36 bin personel alınacak. Kadrolara dair detaylar Bakan Memişoğlu tarafından açıklandı. KPSS puanıyla yapılacak olan alımda başvurularda öne çıkan kriter branş sıralaması ve kadro olacak. Adayların atama işlemleri gerçekleştirildiğinde Merkez ve taşra görevlendirmeleri yapılacak. Peki; Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvuru tarihleri başvuruları ne zaman, şartları neler, kadro-branş dağılımı nasıl? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 02.12.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 23:12
SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımına dair başvurular ve detaylar merak ediliyor.Geçtiğimiz Nisan ayında Resmi Gazete'de yayımlanan kadro ilanına dair açıklama Bakan Memişoğlu'ndan geldi. Peki, 2024 Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı başvurusu ne zaman?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?
Sağlık Bakanlığı'nın KPSS ile yapacağı personel alımı için henüz bir açıklama gelmedi. Ancak Bakan Memişoğlu'nun yaptığı açıklamada, 2024 yılı içinde sağlık personeli alımının yapılmayacağı, 2025 planlamasının ise önümüzdeki haftalarda gerçekleşeceği ifadesinde bulundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI
Karar uyarınca 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip, 32 bin 464 de uzman tabip istihdam edilecek.

İstihdam edilecek personelden 1'i acil sağlık hizmetlerinde, 7'si ilçe sağlık müdürlüğü/ toplum sağlığı merkezlerinde, 8'i sağlık evlerinde, 35 bin 984'ü ise yataklı tedavi birimlerinde görev alacak.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?

SAĞLIK BAKANLIĞI KPSS PUANI KAÇ?
Sağlık Bakanlığı personel ataması KPSS puanları ÖSYM kılavuzunda ilan edilecek. Branşlara göre değişecek olan KPSS atama puanlarını, kılavuz yayınlandıktan sonra netleşecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YAPILACAK! 36 bin personel alımı ne zaman, hangi kadrolarda alım olacak?
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