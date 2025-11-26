SAHİPSİZLER 40. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV ile Sahipsizler yeni bölümde neler olacak?

Zeliha cephesinde ise Yusuf'un yalanlarının ortaya çıkması ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.

Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken Alazlar'ı bitirmek için ilk hedefini Vahap'a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.