Trend Galeri Trend Yaşam SAHİPSİZLER 40. BÖLÜM FRAGMANI GÜNDEMDE! Star TV ile Sahipsizler yeni bölümde neler olacak?

Star TV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Sahipsizler, 40. bölüm fragmanıyla araştırılıyor. Diziyi merakla takip edenler, yeni bölümün tanıtımının yayınlanıp yayınlanmadığını ve bölümde hangi gelişmelerin yaşanacağını araştırıyor. İşte Sahipsizler'in merak edilen yeni bölümüne dair detaylar…

Giriş Tarihi: 26.11.2025 23:36
Sahipsizler dizisinin 40. bölümü öncesinde izleyiciler merak içinde. Son bölümde yaşanan sürpriz gelişmelerin ardından tüm dikkatler yeni bölüme çevrildi. Star TV ekranlarında her Çarşamba yayınlanan yapımda Hazal Subaşı ve Berkay Akgül başrolleri üstleniyor. Peki, Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayımlandı mı? İşte konuya dair son bilgiler…

SAHİPSİZLER YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sahipsizler dizisinin yeni bölüm tanıtımı için aşağıda yer alan bağlantıyı takip edebilirsiniz:

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Azize, annesine kavuştuğu anda onu yeniden kaybedince büyük bir yıkım yaşar. Öfke ve acıyla Devran'ın anlaşmayı bozduğunu düşünerek otele gider.

Devran ise gerçeği kanıtlamaya çalışırken, Vahap'ın aileyi korumak için silahları sakladığını itiraf etmesi baba-oğul arasında ipleri kopma noktasına getirir. Devran, hem ailesine hem Azize'ye verdiği söz arasında sıkışır.

Haşmet annesini Osman'dan uzak tutmaya çalışsa da işler tersine döner; Osman, Remziye'ye ani bir evlilik teklifi eder. Haşmet, annesini "korkulu rüyası" Osman'a kaptırmamak için yeni planlar peşine düşer.

Zeliha cephesinde ise Yusuf'un yalanlarının ortaya çıkması ilişkide büyük bir kırılmaya yol açar.
Öte yandan Aras, iki taraf arasında görünmez bir savaş yürütürken Alazlar'ı bitirmek için ilk hedefini Vahap'a çevirir. Azize annesine kavuşmaya çok yaklaşırken, Devran bu kez babasını kaybetme tehlikesiyle yüzleşir.