SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Sahipsizler Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan yapımın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağı merak edildi. Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız paylaştığı Sahipsizler 9. bölüm fragmanı sorgulanıyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar...