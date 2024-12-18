SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Sahipsizler 9. bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak ediliyor. Altı kardeşin izleyicileri derinden etkileyen bir hikayesini ekranlara taşıyan yapım her hafta Çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. 18 Aralık 2024 tarihli son bölümdeAzize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar…