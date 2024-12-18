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SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Sahipsizler Star TV ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Anne babalarını bir gecede kaybeden altı kardeşin, zorluklara rağmen bir arada kalma ve hayata tutunma mücadelesini konu alan yapımın yayınlanan son bölümünün ardından yeni bölümde neler olacağı merak edildi. Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Doğa Bayram, Ece Bağcı, Umut Kaplıca ve Züleyha Yıldız paylaştığı Sahipsizler 9. bölüm fragmanı sorgulanıyor. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 23:28 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 23:28
SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Sahipsizler 9. bölüm fragmanı, son bölümün ardından merak ediliyor. Altı kardeşin izleyicileri derinden etkileyen bir hikayesini ekranlara taşıyan yapım her hafta Çarşamba günleri seyirci ile buluşuyor. 18 Aralık 2024 tarihli son bölümdeAzize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür. Peki, Sahipsizler yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte, tüm detaylar…

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Star TV dizisi Sahipsizler'in yeni bölüm fragmanı yayınlandığında aşağıdaki link üzerinden izleyebilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/sahipsizler/fragmanlar/sahipsizler-teaser

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

SAHİPSİZLER 8. BÖLÜM KONUSU

Azize'yi ele geçirmek için elinden gelen her şeyi yapan Yavuz, ona ulaşabilmek için Cemo'yu tuzağa düşürür.

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Cevdet ise kardeşlerin Rıfat'ın çocukları olduğunu fark etmenin şoku içindeyken, çocuklar sonunda Aslan amcalarını bulmuş olmanın mutluluğunu yaşarlar.

SAHİPSİZLER 9. BÖLÜM FRAGMANI: Star TV Sahipsizler yeni bölüm fragmanı ile gelecek hafta neler yaşanacak?

Annesinden ve kardeşlerinden bir türlü kıymet görmeyen Cevdet, sonunda bu duruma isyan ederek Necla'dan evi boşaltmasını ister. Ancak yaptığı bu ani çıkış apartmanda büyük bir tartışmayı alevlendirir.

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