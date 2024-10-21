Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Birçok kişi için salatalık her gün tüketilen bir besindir. Kahvaltıda ya da akşam yemeklerinde tercih edilebilir. Bazı kişiler kabuğuyla tüketmeyi tercih ederken bazı kişiler ise kabuğunu soyarak tüketmeyi tercih eder. Ancak, genel olarak birçok kişi salatalığı aynı şekilde doğrar. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Jenna Fraser, paylaşmış olduğu videoda 10 saniyede nasıl salatalık doğrayacağınızı gösterdi.