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Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Birçok kişi için salatalık her gün tüketilen bir besindir. Kahvaltıda ya da akşam yemeklerinde tercih edilebilir. Bazı kişiler kabuğuyla tüketmeyi tercih ederken bazı kişiler ise kabuğunu soyarak tüketmeyi tercih eder. Ancak, genel olarak birçok kişi salatalığı aynı şekilde doğrar. Sosyal medya üzerinden paylaşımlar yapan Jenna Fraser, paylaşmış olduğu videoda 10 saniyede nasıl salatalık doğrayacağınızı gösterdi.

Giriş Tarihi: 21.10.2024 10:09 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 10:09
Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Jenna Fraser, paylaşmış olduğu videoda, püf noktalar sayesinde pratik bir şekilde salatalık doğradığını anlatarak nasıl yapabileceğinizi gösterdi. İşte detaylar…

Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Not: Yöntemi denerken hızlı doğramamanız önerilir aksi durumda elinizi kesebilirsiniz.

Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

YALNIZCA 10 SANİYEDE SOFRANIZDA

Sağlık için faydaları saymakla bitmeyen salata oldukça lezzetli bir meyvedir.

Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Jenna Fraser'ın paylaşmış olduğu videonun altına yapılan yorumlarda ise bu fikrin 'dahiyane' olduğu ifade edildi.

Salatalığı bu şekilde doğrayınca 10 saniyede hazır oluyor! Meğer yıllardır yanlış yapıyormuşuz…

Jenna ilk olarak doğrama tahtasının üzerine salatalığı yerleştiriyor.

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