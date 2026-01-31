Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle: 31 Ocak 2026 Samsun TOKİ sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan Karadeniz'in incisi Samsun'a taşındı. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Samsun merkez ve ilçelerinde inşa edilecek binlerce konut için hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile Samsunlu vatandaşlar ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Peki, Samsun TOKİ kura çekimi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman ve nereden öğrenilecek? İşte canlı yayın linki ve ilçe ilçe konut sayıları.
Bugün kura çekimi yapılacak bazı önemli projeler ve konut sayıları:
|SIRA NO
|İLİ
|İLÇE
|PROJE ADI
|KONUT SAYISI
|1
|SAMSUN
|MERKEZ
|SAMSUN MERKEZ (ATAKUM, CANİK, İLKADIM TEKKEKÖY) 3750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|3750
|2
|SAMSUN
|ALAÇAM
|SAMSUN ALAÇAM 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|3
|SAMSUN
|ASARCIK
|SAMSUN ASARCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|100
|4
|SAMSUN
|AYVACIK
|SAMSUN AYVACIK 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|5
|SAMSUN
|BAFRA
|SAMSUN BAFRA 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|500
|6
|SAMSUN
|ÇARŞAMBA
|SAMSUN ÇARŞAMBA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|7
|SAMSUN
|HAVZA
|SAMSUN HAVZA 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|140
|8
|SAMSUN
|KAVAK
|SAMSUN KAVAK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|150
|9
|SAMSUN
|LADİK
|SAMSUN LADİK 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|142
|10
|SAMSUN
|19 MAYIS
|SAMSUN 19 MAYIS 125/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|125
|11
|SAMSUN
|SALIPAZARI
|SAMSUN SALIPAZARI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|120
|12
|SAMSUN
|TERME
|SAMSUN TERME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|300
|13
|SAMSUN
|VEZİRKÖPRÜ
|SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|450
|14
|SAMSUN
|YAKAKENT
|SAMSUN YAKAKENT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ
|50