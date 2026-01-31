Trend Galeri Trend Yaşam Samsun TOKİ kura çekimi canlı izle: 31 Ocak 2026 Samsun TOKİ sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinde heyecan Karadeniz'in incisi Samsun'a taşındı. 31 Ocak 2026 Cumartesi günü, Samsun merkez ve ilçelerinde inşa edilecek binlerce konut için hak sahipleri belirleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi ile Samsunlu vatandaşlar ev sahibi olma hayallerine bir adım daha yaklaşacak. Peki, Samsun TOKİ kura çekimi saat kaçta? Sonuçlar ne zaman ve nereden öğrenilecek? İşte canlı yayın linki ve ilçe ilçe konut sayıları.

Giriş Tarihi: 31.01.2026 07:14 Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 07:19
TOKİ "500 Bin Sosyal Konut" projesi kapsamında beklenen Samsun kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. Samsun merkez (Atakum, Canik, İlkadım, Tekkeköy) başta olmak üzere Bafra'dan Çarşamba'ya, Vezirköprü'den Terme'ye kadar toplam 14 farklı proje noktası için kura heyecanı yaşanacak. Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Kongre Merkezi'nde yapılacak çekilişler, on binlerce başvurunun arasından şanslı isimleri belirleyecek. Noter denetiminde ve şeffaf bir şekilde yürütülen süreç, TOKİ'nin resmi kanallarından anbean takip edilebilecek. Samsun kura takvimine dair tüm detaylar yayında!

31 OCAK 2026 SAMSUN TOKİ KURA TAKVİMİ

Kura Başlangıç Saati: 12:00

Kura Yeri: Samsun Şehit Ömer Halisdemir Kongre Salonu

Toplam Konut Sayısı: Samsun genelinde 6397 konut (Merkez için 3.750, Bafra 500, Vezirköprü 450 vb.)

SAMSUN İLÇE İLÇE KONUT KONTENJANLARI

Bugün kura çekimi yapılacak bazı önemli projeler ve konut sayıları:

SIRA NO İLİ İLÇE PROJE ADI KONUT SAYISI
1 SAMSUN MERKEZ SAMSUN MERKEZ (ATAKUM, CANİK, İLKADIM TEKKEKÖY) 3750/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 3750
2 SAMSUN ALAÇAM SAMSUN ALAÇAM 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
3 SAMSUN ASARCIK SAMSUN ASARCIK 100/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 100
4 SAMSUN AYVACIK SAMSUN AYVACIK 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120
5 SAMSUN BAFRA SAMSUN BAFRA 500/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 500
6 SAMSUN ÇARŞAMBA SAMSUN ÇARŞAMBA 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300
7 SAMSUN HAVZA SAMSUN HAVZA 140/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 140
8 SAMSUN KAVAK SAMSUN KAVAK 150/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 150
9 SAMSUN LADİK SAMSUN LADİK 142/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 142
10 SAMSUN 19 MAYIS SAMSUN 19 MAYIS 125/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 125
11 SAMSUN SALIPAZARI SAMSUN SALIPAZARI 120/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 120
12 SAMSUN TERME SAMSUN TERME 300/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 300
13 SAMSUN VEZİRKÖPRÜ SAMSUN VEZİRKÖPRÜ 450/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 450
14 SAMSUN YAKAKENT SAMSUN YAKAKENT 50/500000 SOSYAL KONUT PROJESİ 50
TOKİ SAMSUN KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

Kura heyecanına ortak olmak ve isminizin çıkıp çıkmadığını anlık olarak görmek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz:

CANLI YAYIN İÇİN TIKLAYINIZ

SAMSUN TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekimi tamamlandıktan sonra isim listeleri sistemlere yüklenecektir:

e-Devlet: "TOKİ Kura Sonucu Sorgulama" ekranından T.C. kimlik numaranızla giriş yaparak sonucunuzu görebilirsiniz.

TOKİ Resmi Sitesi: toki.gov.tr adresindeki kura sonuç sorgulama butonu üzerinden tüm listeye ulaşabilirsiniz.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

