Trend Galeri Trend Yaşam Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Samsun'da 1 çocuk babası Harun Akel'den haber alamayan yakınları evine gitti. Korkunç manzarayla karşılaşan Akel'in yakınları hemen polis ekiplerine haber verdi. Bilekleri kesilmiş ve tüfekle karnından vurulmuş halde bulunan Akel ile ilgili o detay dikkat çekti.

DHA
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:48 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:48
Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi.

Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Edinilen bilgiye göre, camcıda çalışan 1 çocuk babası Harun Akel'in (51) evinde yakınları tarafından her iki bileği kesilmiş ve tüfekle de karnından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Olay, polise haber verildi.

Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Polis yaptığı araştırmada Harun Akel'in eşi ve kızının 4 gün önce evden ayrıldığını ve boşanma aşamasında olduğunu tespit etti.

Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Akel'in cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…

Şahsın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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