Trend
Galeri
Trend Yaşam
Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…
Samsun’da 51 yaşındaki Harun Akel’in esrarengiz ölümü: Bilekleri kesilmiş ve vurulmuş halde…
Samsun'da 1 çocuk babası Harun Akel'den haber alamayan yakınları evine gitti. Korkunç manzarayla karşılaşan Akel'in yakınları hemen polis ekiplerine haber verdi. Bilekleri kesilmiş ve tüfekle karnından vurulmuş halde bulunan Akel ile ilgili o detay dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:48
Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 15:48