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Samsun’daki miras tartışmasında kan aktı: 2 yaralı!

Samsun'da miras tartışmasında kan aktı. M.İ. (49), eşinin Almanya'dan kendilerini ziyarete gelen yeğenleri F.Ç. (39) ile S.A.Ç.'yi (37) tabancayla bacaklarından yaraladı. Şüpheli, gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 09.12.2024 16:58 Güncelleme Tarihi: 09.12.2024 16:58
Samsun’daki miras tartışmasında kan aktı: 2 yaralı!

Olay, İlkadım ilçesi Cedit Mahallesi Çimenli Caddesi'ndeki 5 katlı binanın bahçesinde meydana geldi.

Samsun’daki miras tartışmasında kan aktı: 2 yaralı!

Almanya'da akrabalarını ziyaret için gelen F.Ç. ve S.A.Ç. kardeşler, halalarının evine gitti. Burada kardeşler ile halalarının eşi M.İ. arasında miras meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Samsun’daki miras tartışmasında kan aktı: 2 yaralı!

Tartışmanın büyümesiyle M.İ., tabancayla F.Ç.'yi sağ bacağından, S.A.Ç.'yi ise hem sağ hem de sol bacağından vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Samsun’daki miras tartışmasında kan aktı: 2 yaralı!

Yaralılar, sağlıkçılar tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Şüpheli, olay yerinde polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Samsun’daki miras tartışmasında kan aktı: 2 yaralı!

Polis bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler şüpheliyi ekip aracına bindirirken tarafların akrabaları M.İ.'ye tepki gösterdi.

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