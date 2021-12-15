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Samsung'tan şoke eden karar! Teknoloji devi Samsung ismini değiştiriyor!

Teknoloji dünyasında birçok şirket ismini değiştirdi. Mesela Facebook, Meta oldu. Bununla birlikte Square de adını Block'a çevirdi. İsim değişikliği zincirinin son halkası ise Samsung oldu. Güney Koreli üretici yaptığı açıklamada telefon bölümünün adını değiştireceğini belirtti.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 16:32 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 16:55
Samsung’tan şoke eden karar! Teknoloji devi Samsung ismini değiştiriyor!

Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor. Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak. İsim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.

Samsung’tan şoke eden karar! Teknoloji devi Samsung ismini değiştiriyor!

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey, uzun yıllar şirkete yön verdikten sonra görevi bıraktığını duyurmuştu. Dorsey yıllar önce kurduğu ödeme platformu Square'e ağırlık vereceğini aktarmıştı. Twitter yönetim kurulu da uzun süredir Dorsey'den bir seçim yapmasını istiyordu.

Samsung’tan şoke eden karar! Teknoloji devi Samsung ismini değiştiriyor!

Dorsey, tüm enerjisini Square verir vermez ilk iş şirketin adını değiştirdi. Uzun süredir kripto paralar ve blok zincir (blockchain) teknolojisiyle ilgilenen Dorsey, şirketin yönünü tam anlamıyla buraya çevirdi.

Samsung’tan şoke eden karar! Teknoloji devi Samsung ismini değiştiriyor!

Square'in yeni adı değişerek Block Inc. oldu. Şirkette kurumsal bir değişikliğe gidilmeyeceği, halihazırda verilen tüm hizmetlerin devam edeceği bildirildi.

Samsung’tan şoke eden karar! Teknoloji devi Samsung ismini değiştiriyor!

Square'in (yeni adıyla Block) bünyesinde ödeme sistemi Cash App, müzik yayın platformu Tidal ve Bitcoin odaklı finansal hizmet segmenti TBD54566975 bulunuyor.

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