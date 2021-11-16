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Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in ismi Altındağ’da yaşayacak!

Samuray kılıcıyla İstanbul'da vahşice öldürülen Ankaralı Başak Cengiz'in adı, Altındağ'da bir kadın eğitim ve kültür merkezinde yaşatılacak.

İHA Trend Yaşam
Giriş Tarihi: 16.11.2021 09:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2021 09:51
Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in ismi Altındağ’da yaşayacak!

Başak Cengiz unutulmayacak. İstanbul Ataşehir'de uğradığı hunharca saldırıda hayatını kaybeden Ankaralı mimar Başak Cengiz'in adı, Altındağ'da bir kadın eğitim ve kültür merkezinde yaşayacak.

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in ismi Altındağ’da yaşayacak!

Cengiz'in uğradığı hain saldırının, tüm Türkiye gibi kendilerini de çok üzdüğünü söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı "Başak kızımızın ismini Altındağ'da ölümsüz kılacağız. Bundan böyle hatırası kalplerde, ismi ise Altındağ'da yaşayacak" dedi.

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in ismi Altındağ’da yaşayacak!

"HEPİMİZİN ACISI"

Cengiz'in Yenimahalle'de yaşayan ailesini de ziyaret ederek taziyelerini ileten Başkan Balcı,

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in ismi Altındağ’da yaşayacak!

"Bu olay hepimizi derinden etkiledi. Ne üzücü bir kayıptır ki Mimar Başak Cengiz kızımız daha 28 yaşındaydı, hayatının baharındaydı.

Samuray kılıcıyla öldürülmüştü! Başak Cengiz’in ismi Altındağ’da yaşayacak!

Acı sadece Cengiz ailesinin acısı değil, hepimizin acısı.

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