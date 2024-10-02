Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı gündeme geldi. Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesine odaklanan dizinin başrolünde Özge Özpirinçci yer alıyor. Bu akşam yayınlanan 29. bölümüyle beğenileri toplayan Sandık Kokusu dizisinin 30. bölüm tanıtımıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında…