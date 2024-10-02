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Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Sandık Kokusuyeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 30. bölümüyle bu akşam 20:00'da ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu yapım dizinin sıkı takipçileri tarafından ilgiyle seyredildi. Peki, Show Tv Sandık Kokusu dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?

Giriş Tarihi: 02.10.2024 23:12 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:12
Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

Show TV ekranlarında yayınlanan Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı gündeme geldi. Üç çocuk annesi Karsu'nun yaşadığı büyük bir travma sonrası Adana'dan İstanbul'a gelişi ve hayata yeniden tutunma hikayesine odaklanan dizinin başrolünde Özge Özpirinçci yer alıyor. Bu akşam yayınlanan 29. bölümüyle beğenileri toplayan Sandık Kokusu dizisinin 30. bölüm tanıtımıyla ilgili ayrıntılar haberin devamında…

Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU . BÖLÜM FRAGMANI

Kanal D ekranlarının beğenilen dizisi Sandık Kokusu yeni bölüm fragmanını yayınlandığında aşağıdaki bağlantı aracılığıyla izleyebilirsiniz.

https://www.showtv.com.tr/

Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Karsu'nun Vefası ve Bora'nın İlgisi. Yeni bölümde, Karsu'nun işten çıkarılmasıyla şirketin dengesi bozulmaya başlar. Ancak Karsu, vefalı kişiliğiyle, Bora'nın abisinin anma töreni hazırlıklarını ondan habersiz tamamlayarak büyük bir jest yapar.

Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?

SANDIK KOKUSU OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci

Demet Akbağ

Metin Akdülger

Necip Memili

Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
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