Sandık Kokusu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Show Tv Sandık Kokusu yeni bölümde haftaya neler olacak?
Sandık Kokusuyeni bölüm fragmanı ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Sandık Kokusu 30. bölümüyle bu akşam 20:00'da ekranlara geldi. Yönetmen koltuğunda Nezaket Coşkun'un oturduğu yapım dizinin sıkı takipçileri tarafından ilgiyle seyredildi. Peki, Show Tv Sandık Kokusu dizisinin 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler yaşanacak?
Giriş Tarihi: 02.10.2024 23:12
Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 23:12