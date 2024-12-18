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SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

Sandık Kokusu 39. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren dizi, her hafta çarşamba akşamları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. 18 Aralık 2024 tarihli son bölümde, Filiz'in Beryal'a olan takıntısı giderek artarken, Hasan'ın ona gönderdiği teşekkür çiçeği durumu daha da karmaşıklaştırır. Filiz, bu duruma artık bir son vermek zorunda hisseder. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...