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SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

Sandık Kokusu 39. bölümüyle izleyiciyle buluşuyor. Özge Özpirinçci, Demet Evgar, Engin Öztürk ve Necip Memili gibi ünlü oyuncuları bir araya getiren dizi, her hafta çarşamba akşamları izleyicilerin beğenisine sunuluyor. 18 Aralık 2024 tarihli son bölümde, Filiz'in Beryal'a olan takıntısı giderek artarken, Hasan'ın ona gönderdiği teşekkür çiçeği durumu daha da karmaşıklaştırır. Filiz, bu duruma artık bir son vermek zorunda hisseder. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...

Giriş Tarihi: 18.12.2024 20:34 Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:34
SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

Show TV'nin büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Sandık Kokusu, 39. bölümüyle ekranlara geliyor. Melis Civelek ve Zeynep Gür'ün kaleme aldığı senaryosuyla dikkat çeken yapım her hafta Çarşamba günleri seyirci karşısına çıkıyor. İşte, Sandık Kokusu son bölüm izle tek parça, full HD ve kesintisiz...

SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE

Sandık Kokusu'nun 18 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü için aşağıdaki linki kontrol edebilirsiniz:

https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/sandik-kokusu/2934

SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

SANDIK KOKUSU'NUN YENİ BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Feryal'a iyice kafayı takan Filiz, Hasan'ın ona teşekkür çiçeği gönderdiğini görünce daha da delirir ve bu işe bir son vermesi gerekiyordur.

SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

Son olaylardan sonra hiçbir şey olmamış gibi Karsu ile çalışmaya devam etmenin zor olacağını düşünen Bora, Karsu'dan ''gitme'' lafını duymadıkça gitmeye kararlıdır.

SANDIK KOKUSU 39. BÖLÜM İZLE: Show TV ile Sandık Kokusu son bölüm izle tamamı, tek parça

Ancak Karsu, gitmek isteyeni durdurmayacaktır.

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