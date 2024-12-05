Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

Günümüzde alarmsız uyanmak birçoğumuz için oldukça güç… Telefonlarımızla yaşamaya o kadar çok alıştık ki alarm çalar çalmaz bir de elimize telefonu alıp ilk işimiz sosyal medyada gezmek oluyor. Bazı insanlar da var ki alarm çalmadan sadece birkaç dakika önce uyanabiliyorlar. Peki bu nasıl mümkün oluyor?