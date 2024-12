Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

PER PROTEİNİ: VÜCUDUN DOĞAL ALARMI

Uyku uyanıklık döngüsünde kritik bir rol oynayan diğer etken ise PER Proteini. Araştırmacılar, PER adı verilen bu proteinin uyku döngüsünde etkili bir rol üstlendiğini keşfetti. PER Proteini gün içinde yükselip alçalır. Akşam saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşır, gece boyunca da en düşük seviyede seyreder.