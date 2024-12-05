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Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

Siz de sabahları alarm çalmadan birkaç dakika önce uyananlardaysanız dikkat! Bunun bir tesadüf olduğunu düşünüyorsanız yazımızı okumaya devam etmelisiniz çünkü bilim insanları bu durumun altında yatan gerçeğe açıklık getirdi! İşte bu gizemli durumun altında yatan gerçek…

Giriş Tarihi: 05.12.2024 12:39 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 12:41
Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

Günümüzde alarmsız uyanmak birçoğumuz için oldukça güç… Telefonlarımızla yaşamaya o kadar çok alıştık ki alarm çalar çalmaz bir de elimize telefonu alıp ilk işimiz sosyal medyada gezmek oluyor. Bazı insanlar da var ki alarm çalmadan sadece birkaç dakika önce uyanabiliyorlar. Peki bu nasıl mümkün oluyor?

Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

Beynimizin tam merkezinde bulunan suprachiasmatic nucleus isimli bir sinir topluluğu bulunuyor. Bu sinir hücresi topluluğu, vücudumuzun biyolojik saatini yönetiyor ve adeta dahili bir saat gibi çalışıyor. Bu sistem, vücut ısımızı, kan basıncımızı ve en önemli olanı da zaman algımızı kontrol ediyor.

Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

İşte ne zaman uykumuz geleceğine ya da ne zaman uyanık hissedeceğimize bu sistem karar veriyor. Eğer her gün aynı saatte yatıp kalkıyorsanız bu hücre topluluğu, oluşturduğunuz rutine alışır ve artık o uyanma saati geldiğinde sizi tam saatinde uyandırmak için biyolojik süreci tetikler.

Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

PER PROTEİNİ: VÜCUDUN DOĞAL ALARMI
Uyku uyanıklık döngüsünde kritik bir rol oynayan diğer etken ise PER Proteini. Araştırmacılar, PER adı verilen bu proteinin uyku döngüsünde etkili bir rol üstlendiğini keşfetti. PER Proteini gün içinde yükselip alçalır. Akşam saatlerinde en yüksek seviyeye ulaşır, gece boyunca da en düşük seviyede seyreder.

Sanki hissetmiş gibi! Neden bazı insanlar alarm çalmadan dakikalar önce uyanır? İşte ardındaki gerçek…

Düşük PER seviyesi kan basıncını düşürerek uykuya hazır hale gelmemizi sağlar. Yine düzenli bir uyku programı izlendiğinde vücudumuz buna adapte olur ve PER seviyesi alarm çalmadan önce artmaya başlar ve stres hormonlarının salgılanması tetiklenir.

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