ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Milli Piyango Online ekranında bu akşam, Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta! 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, MP canlı TV üzerinden noter huzurunda yapılacak çekilişte, şanslı numaralar belirlenecek. Şans oyunu tutkunları, sonuçları öğrenmek için sabırsızlıkla araştırmalarına devam ediyor. Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları öğrenmek isteyenler, MP Online platformu üzerinden sorgulama yapmaya başladı. İşte, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak çekilişteki kazanan şanslı numaralar haberin devamında...