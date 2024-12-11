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ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Milli Piyango Online ekranında bu akşam, Şans Topu çekilişi için heyecan dorukta! 11 Aralık 2024 Çarşamba günü, MP canlı TV üzerinden noter huzurunda yapılacak çekilişte, şanslı numaralar belirlenecek. Şans oyunu tutkunları, sonuçları öğrenmek için sabırsızlıkla araştırmalarına devam ediyor. Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları öğrenmek isteyenler, MP Online platformu üzerinden sorgulama yapmaya başladı. İşte, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılacak çekilişteki kazanan şanslı numaralar haberin devamında...

Giriş Tarihi: 11.12.2024 17:08 Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 17:08
ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Haftada iki kez düzenlenen bu çekiliş, bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçlar MP TV canlı yayınıyla duyurulacak. Kazanan numaralar, şanslı talihliler tarafından sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com adreslerinden de sorgulanabiliyor. İşte, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

11 ARALIK ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?
Şans Topu sonuçları bugün saat 20.00 itibarıyla yanıt buluyor. Kazanan şanslı numaralar noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
11 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu çekilişini kazanan şanslı numaralar belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

11 ARALIKŞANS TOPU SONUÇLARI
11 Aralık 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildiğinde haberlerde yer verilecektir.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUCU SORGULAMA

ŞANS TOPU CANLI ÇEKİLİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu haftada iki gün, çarşamba ve pazar günleri çekiliyor. Çekilişler www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanıyor. Şans Topu Çekiliş Sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sans-topu/sonuclar adresinden öğrenilebiliyor.

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