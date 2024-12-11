ŞANS TOPU SONUÇLARI BELLİ OLDU MU? 11 Aralık 2024 MPİ Online Şans Topu çekiliş sonuçları tıkla-sorgula

Haftada iki kez düzenlenen bu çekiliş, bu akşam saat 20.00'de gerçekleştirilecek ve sonuçlar MP TV canlı yayınıyla duyurulacak. Kazanan numaralar, şanslı talihliler tarafından sabah.com.tr ve millipiyangoonline.com adreslerinden de sorgulanabiliyor. İşte, 11 Aralık 2024 Çarşamba günü yapılan Şans Topu çekilişinin kazanan numaraları!