Trend Galeri Trend Yaşam Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?

Haftanın iki günü şans oyunu tutkunlarını bir araya getiren Şans Topu'nda büyük heyecan yaşanıyor! 4 Ocak 2026 Pazar akşamı noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle, haftanın kazandıran numaraları takip ediliyor. Milli Piyango Online üzerinden canlı yayınlanan çekiliş sonrası, 5+1 bilen çıkıp çıkmadığı ve ikramiye tutarları merak konusu oluyor. Peki, Şans Topu sonuçları açıklandı mı? İşte 4 Ocak Pazar Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar.

Giriş Tarihi: 04.01.2026 19:16
Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?

Şans Topu, 2026 yılının ilk Pazar çekilişiyle izleyici karşısına çıkıyor. Saat 20.00'de başlayan çekiliş, millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak takip ediliyor. 5+1 şanslı numarayı doğru tahmin ederek büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen binlerce kişi, çekilişin hemen ardından "Şans Topu sonuçları sorgulama" sayfasına akın ediyor.

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?

4 OCAK 2026 ŞANS TOPU SONUÇLARI VE KAZANDIRAN NUMARALAR

Milli Piyango Online üzerinden düzenlenen çekiliş sonuçları saat 20.00'de yapılan çekilişle belli oluyor. 4 Ocak tarihli çekilişin kazandıran numaraları açıklandıktan sonra aşağıdaki sorgulama ekranından takip edebilirsiniz:

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILIYOR?

Şans Topu çekilişleri haftada iki gün; Çarşamba ve Pazar günleri saat 20:00'de gerçekleştirilir.

Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı: 4 Ocak 2026 Milli Piyango Online Şans Topu sonucu açıklandı mı?