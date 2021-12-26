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Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in doğum gününü ve Noel'i parmaklıklar ardında geçirmesine karar verildi. Kararı duyan Maxwell'in kardeşi Isabelle, gözyaşlarına boğulup hıçkıra hıçkıra ağladı.

Giriş Tarihi: 26.12.2021 13:22 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021 13:22
Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in Çarşamba günü duruşması görüldü. New York'taki bir mahkeme salonunda görülen duruşmada Maxwell'in 25 Aralık olan doğum gününü ve Noel'i parmaklar ardından geçirmesine karar verildi.

Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

Haberi duyan Maxwell'in kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Diğer kardeşler tarafından teselli edilmeye çalışılan Isabelle, hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti.

Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

Perşembe günü duruşmanın tekrar görülmesi talep edildi; ancak jüri tatil planları olması dolayısıyla talebi reddeti. Bu Noel'de 60 yaşına giren Maxwell'in kötü şöhretli bir hapishanede olduğu düşünülüyor.

Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

Jüri, suçlamaları pazartesi günü yeniden değerlendirecek.

Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

1991 yılında yatın düşerek ölen ünlü İngiliz yayıncılık patronu Robert Maxwell'in çocukları, Temmuz 2020'den bu yana kilit altında olan ve skandal suçlamalarla karşı karşıya olan Ghislaine Maxwell'e destek oluyorlar.

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