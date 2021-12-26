Sapık milyarderin sevgilisine mahkeme acımadı!

Sapık milyarder Jeffrey Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in Çarşamba günü duruşması görüldü. New York'taki bir mahkeme salonunda görülen duruşmada Maxwell'in 25 Aralık olan doğum gününü ve Noel'i parmaklar ardından geçirmesine karar verildi.

Haberi duyan Maxwell'in kız kardeşi gözyaşlarına boğuldu. Diğer kardeşler tarafından teselli edilmeye çalışılan Isabelle, hıçkıra hıçkıra ağlamaya devam etti.

Perşembe günü duruşmanın tekrar görülmesi talep edildi; ancak jüri tatil planları olması dolayısıyla talebi reddeti. Bu Noel'de 60 yaşına giren Maxwell'in kötü şöhretli bir hapishanede olduğu düşünülüyor.

Jüri, suçlamaları pazartesi günü yeniden değerlendirecek.