Pop müziğin genç yıldızı Aleyna Tilki'nin ailesiyle yaşadığı siteye izinsiz girerek 'Nitelikli olarak konut dokunulmazlığının ihlal etme' suçundan gözaltına alınan saplantılı hayran Muhammed Erkam A.'nın görüntüleri ortaya çıktı. O anlar böyle görüntülendi...
Şarkıcı Aleyna Tilki'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'da bulunan evinin site bahçesinden atlayarak içeri girdi.
O sırada kızı Aleyna Tilki ile konserde olan Havva Öztel, evine geldi. Güvenlik görevlilerinin yaşanan olayı kendisine anlatması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
DİKENLİ TELLERİ AŞTI
Şüphelinin dikenli telleri aşarak siteye girdiği anlar güvenlik kamerasına yansırken, Aleyna Tilki yaşadığı korku dolu anları sosyal medya hesabından paylaştı.
Saplantılı hayran Aleyna Tilki ve Havva Öztel'i şoke etmişti! O anlar kameraya böyle yansıdı!
Şüpheli Muhammed E. A. (24) gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ALEYNA TİLKİ ŞİKAYET ETMİŞTİ!
Güzel şarkıcı Aleyna Tilki kabusu yaşamıştı... Tilki'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Muhammed Erkam A., İstanbul Anadolu Başsavcılığı'ndaki ifadesinde Aleyna Tilki'nin evini internetten öğrendiğini, Pencak Silat adlı sporu yaptığını ve bu nedenle tellerden geçerek site bahçesine girdiğini anlattı.