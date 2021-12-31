Saplantılı hayran Aleyna Tilki ve Havva Öztel’i şoke etmişti! O anlar kameraya böyle yansıdı!

Şarkıcı Aleyna Tilki 'nin hayranı olduğu iddia edilen bir kişi, Tilki'nin Üsküdar'da bulunan evinin site bahçesinden atlayarak içeri girdi.

O sırada kızı Aleyna Tilki ile konserde olan Havva Öztel, evine geldi. Güvenlik görevlilerinin yaşanan olayı kendisine anlatması üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.