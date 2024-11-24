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Sarıyer'de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!

Korkunç olay İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Aşiyan Sahilinde meydana geldi. Biri kadın iki kişi fotoğraf çekilmek isterken içlerinden birisi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Bir süre sonra iki kişi denizde kayboldu. Sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından denizde arama yaptığı noktada vatandaşların oltayla balık tutmaya devam etmesi vicdanları yaraladı. İşte korkunç haberin detayları...

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 24.11.2024 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:53
Sarıyer’de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahiline biri kadın iki kişinin, kadın fotoğraf çekilmek isterken denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören erkek de onu kurtarmak için denize atladı.

Sarıyer’de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!

Bir süre sonra iki kişi denizde kayboldu. Sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından denizde arama yaptığı noktada vatandaşların oltayla balık tutmaya devam etmesi vicdanları yaraladı.

Sarıyer'de kaybolan 2 kişinin denize düştüğü anlar ortaya çıktı | Video

Sarıyer’de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!

İstanbul Sarıyer Aşiyan Sahiline gece saatlerinde gelen biri erkek iki kişi fotoğraf çekilmek istedi.

Sarıyer’de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!

Fotoğraf çekilmek isteyen kadın, poz verdiği sırada bir anda denize düştü.

Sarıyer’de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!

Arkadaşının denize düştüğünü gören erkek de onu kurtarmak için suya atladı. Kısa süre sonra da iki kişi suda kayboldu.

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