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Sarıyer'de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!
Sarıyer'de fotoğraf çekilmek isterken denize düştüler! Dalgayla beraber birden yok oldular!
Korkunç olay İstanbul'un Sarıyer ilçesinin Aşiyan Sahilinde meydana geldi. Biri kadın iki kişi fotoğraf çekilmek isterken içlerinden birisi denize düştü. Arkadaşının denize düştüğünü gören erkek de onu kurtarmak için denize atladı. Bir süre sonra iki kişi denizde kayboldu. Sabah saatlerinde dalgıçlar tarafından denizde arama yaptığı noktada vatandaşların oltayla balık tutmaya devam etmesi vicdanları yaraladı. İşte korkunç haberin detayları...
Giriş Tarihi: 24.11.2024 14:33
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 14:53