SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI: 2-4 yıllık Sayısal bölümler taban puanları ve sıralamaları

2026 YKS SAYISAL BÖLÜMLER TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI

2026 sayısal bölümleri taban puanları ve başarı sıralamaları henüz belli olmadı. Tercih sürecinde bir önceki senenin yerleştirme sonuçları dikkate alınarak tercih yapıldığı için 2025 yılı sayısal bölümlerinin taban puanları ve başarı sıralamalarına aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz.

2 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 3)

4 YILLIK ÜNİVERSİTELERİN ALIM YAPTIĞI EN DÜŞÜK PUANLAR (tablo 4)