BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;
Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;
Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.