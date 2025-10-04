Trend Galeri Trend Yaşam BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Şans oyunu tutkunlarının heyecanla beklediği Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam yapılıyor. 218.367.389 TL'lik dev ikramiyenin sahibini bulacağı çekiliş, canlı yayında noter huzurunda gerçekleşiyor. Kazandıran numaraları öğrenmek isteyenler ise www.millipiyangoonline.com adresi üzerinden sorgulama yapabiliyor. İşte 4 Ekim 2025 loto sonuçları sorgulama ekranı…

Giriş Tarihi: 04.10.2025 21:27
BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto'da büyük heyecan sürüyor. 4 Ekim 2025 tarihli çekilişte verilecek dev ikramiye 218.367.389 TL olarak açıklandı. Noter huzurunda ve canlı yayınla yapılan çekilişin ardından sonuçlar Milli Piyango'nun resmi internet adresinde yayınlanıyor. İşte Çılgın Sayısal Loto sonuç sorgulama ekranı ve detaylar…

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

4 EKİM 2025 ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor.

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ŞANLI NUMARALARI ÖĞRENMEK İÇİN:

ÇILGIN SAYISAL LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

ÇILGIN SAYISAL LOTO NASIL OYNANIR?

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri yapılır. Çılgın Sayısal Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilirsin.

Kuponları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Oynadığın her kolon 6 TL, Süper Star'lı kolon ise 9 TL'dir.

18 yaşından büyük olan herkes Çılgın Sayısal Loto oynayabilir.

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Çılgın Sayısal Loto, 1'den 90'a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyun. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto'da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star'ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto'yu da oynamak mecburidir.

Çılgın Sayısal oynamak için, www.millipiyangonline.com veya Milli Piyango uygulamasından profil oluşturup online kupon doldurabilirsin. Ayrıca Milli Piyango satış bayilerinden Çılgın Sayısal Loto kuponunu oluşturarak, oyun oynayabilirsin.

Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekilir. Joker sayısı olarak çekilen 6 sayıdan sonra 1 sayı çekilir. Bu sayı kenara koyulur ve bir sonraki çekilişe dahil edilmez.

BELLİ OLDU! Sayısal Loto sonuçları 4 Ekim 2025: Milli Piyango Online ile Sayısal Loto sonuçları sorgulama ekranı

Süper Star'lı Çılgın Sayısal Loto oyununda;

Birinci kategori olan "6 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "6" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

İkinci kategori olan "5+1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5+1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Üçüncü kategori olan "5 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "5" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Dördüncü kategori olan "4 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "4" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Beşinci kategori olan "3 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "3" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Altıncı kategori olan "2 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "2" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Yedinci kategori olan "1 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "1" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır;

Sekizinci kategori olan "0 ve Süper Star bilen", Sayısal Loto çekilişinde "0" tutturan ve Süper Star rakamını doğru tahmin eden oyunlardır.