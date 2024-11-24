Şehirliler köy hayatına romantik bakıyor

ÇOCUĞUMUN ÇİFTÇİ OLMASINI İSTERİM AMA UĞRAŞMAZ

"Mülakatlarda en çok konuşulan konu göç" diyor Hamdullah Er... İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde psikoloji bölümünde okuyor. Amasyalı bir çiftçi ailenin oğlu olarak araştırmaya iki açıdan da bakabiliyor. Ailesiyle kendi arazilerinde fasulye, mısır, buğday üretimi yaparken, hayvancılıkla da uğraşıyorlar. "Üniversitede hocamız Prof. Selma Arıkan'ın 'Kırsal Psikoloji ile ilgilenir misin?' önerisi sonrası 'Çok şükür birileri bizi düşünüyormuş' diyerek kendimi bu alanda buldum. Ben çiftçi ailenin oğlu olarak rahatlıkla bu (köyde yaşam ve üretim) işlerin dışarıdan göründüğü kadar kolay olmadığını söyleyebilirim. Zaten, şehirden köye göçüp aktif olarak üretim yapan çiftçilerde ilk duyduğumuz şey 'fiziksel zorluk'. Köyde büyüyen insanlar için ise 'mesai saatleri' olmadan tüm gün fiziksel olarak aktif çalışmak bu yaşamın bir 'doğal', olması gereken bir sonucu... "İnsanlar göç ederken elbette sebepleri var" diye söze giriyor Bilal Şimşek, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji bölümü öğrencisi. "Bu göçü iki farklı açıdan ele almak lazım: Kırsaldan kente göç ve kentten kırsala göç. Kırsaldan kente göçün en önemli sebebi bu işte gelecek görememeleri. Köylülere 'Çocuğunuzun çiftçi olmasını ister misiniz?' diye sorduk. Ağırlıklı olarak cevap 'İsterim ama uğraşmaz' oluyor. Çünkü yeni nesil, çiftçilikte gelecek görmüyor. Aslında bu çok ciddi bir erozyona işaret ediyor. Tarım, çiftçilik konusunda geleneklere hakim, atalarından damıtılmış bilgiye sahip köylüler şehre göç ediyor, üretim de bitiyor, kadim bilgiler kayboluyor. Bir katılımcı şu çarpıcı ifadeyi kullandı: 'Köylülük şu anda son devrini yaşıyor.' Sadece sayısal olarak bir bitişi düşünmeyin. Orada bir bütünlük kırılmış. Köyde eskiden olan sosyal bütünlük, iş bölümü, dayanışma... Şimdi o darmadağın oldu."