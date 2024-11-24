Şehirliler köy hayatına romantik bakıyor
Pandemi ile birlikte şehirden köye taşınma akını başladı. Ancak bir de tersine göç var! Tarımdan artık beklediğini alamadığı için arazilerini satıp şehre gelenler. El değiştiren arazilerde şehir insanı; yoga, meditasyon peşine düşerken köyün dokusu bozuluyor, tarımsal faaliyetler azalıyor ve köylü ile şehirli arasında sorunlar çıkıyor. İşte bu konularla ilgilenen Kırsal Psikoloji alanında çalışan Ceyda Akınç, Hamdullah Er, Bilal Şimşek ve Zeynep Yıldız ile bir araya geldik. Çanakkale Bayramiç'te köylüler ve dışardan gelenlerle çalışma yürüten isimlerden; köyde yaşananları dinledik.
Giriş Tarihi: 24.11.2024 10:03
Güncelleme Tarihi: 24.11.2024 10:16