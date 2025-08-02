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Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Türkiye'nin dört bir yanında günlerdir etkili olan bunaltıcı sıcaklıklar, 3 Ağustos Pazar günü itibarıyla yerini sağanak yağışlara bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 39 ilde gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıklayarak vatandaşları uyardı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Giriş Tarihi: 02.08.2025 19:57 Güncelleme Tarihi: 02.08.2025 20:35
Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Türkiye genelinde ektili olan kavurucu sıcaklar yerini serin ve yağışlı havalara bırakıyor. Yağışların özellikle İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri, Ege ve Akdeniz'in bazı bölgelerinde etkili olması bekleniyor. Sıcak hava dalgasının ardından gelen bu ani değişim, serinlik arayanlar için kısa süreli bir rahatlama sunsa da, ani sel, dolu ve yıldırım gibi risklere karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre 3 Ağustos Pazar günü tam 39 ilde kuvvetli sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

Uyarı yapılan illerin listesi şöyle:

Marmara Bölgesi:
- Çanakkale
- Kocaeli
- Bilecik
- Sakarya
- Düzce

Ege Bölgesi:
- Denizli
- Muğla
- Uşak
- Kütahya
- Afyonkarahisar

İç Anadolu Bölgesi:
- Ankara
- Çankırı
- Kırıkkale
- Eskişehir
- Niğde
- Kayseri
- Nevşehir
- Kırşehir
- Yozgat
- Sivas

Akdeniz Bölgesi:
- Isparta
- Adana
- Osmaniye

Karadeniz Bölgesi:
- Zonguldak
- Bartın
- Bolu
- Karabük
- Kastamonu
- Sinop
- Çorum
- Amasya
- Tokat
- Ordu
- Samsun
- Giresun
- Trabzon
- Rize
- Artvin

Doğu Anadolu Bölgesi:
- Erzincan

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

4 Ağustos 2025 hava tahmin raporu

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

5 Ağustos 2025 hava tahmin raporu

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

6 Ağustos 2025 hava tahmin raporu

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

7 Ağustos 2025 hava tahmin raporu

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

İSTANBUL'DA HAVA NASIL OLACAK?

İstanbul'da havanın ğarçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli (30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Sakarya çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu; aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Yağışların; yarın (Pazar) ; Düzce, Bolu ve Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenmektedir.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

RÜZGAR: Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette, yağış anında yer yer kuvvetli eseceği tahmin edilmektedir.

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

İZMİR'DE HAVA NASIL OLACAK?

Parçalı ve az bulutlu, Çanakkale çevreleri sabah saatlerinde yerel saağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı olarak geçecek.

HAVA SICAKLIĞI: 1 ila 2 derece azalacak.

RÜZGAR: Kuzey yönlerden hafif kıyı kesimlerde orta kuvvette esecek.

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Denizli ve Muğla çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 18°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DENİZLİ 24°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR 24°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA 22°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, iç ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Adana çevreleri ile Antalya'nın batısının yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 25°C, 34°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA 25°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, iç ve batı kesimleri çok bulutlu, yarın (Pazar) batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY 24°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 18°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Karaman hariç) yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çankırı çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR 18°C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA 21°C, 32°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

NEVŞEHİR 18°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU 17°C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE 20°C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 23°C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK 20°C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Pazar) sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz ile Doğu Karadeniz kıyılarının aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 22°C, 35°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN 22°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON 25°C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 16°C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS 14°C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA 24°C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 19°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 26°C, 41°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP 22°C, 37°C

Parçalı ve az bulutlu

MARDİN 26°C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT 28°C, 39°C

Parçalı ve az bulutlu