Şemsiyeleri hazırlayın, yağmurlar geliyor! Türkiye nefes alacak: İşte il il hava durumu tahminleri

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Sakarya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BALIKESİR 20°C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinde batı kıyıları yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE 20°C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL 23°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA 22°C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.