"Seni evlendireceğim vaadi" yaşlı adamın hayatını karattı

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Dereli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Remzi Bolat (75), bir yıl önce eşini kaybetti. Çocukları olmayan ve yalnız yaşamak zorunda kalan Bolat, kendisine ait iki daire, bir müstakil ev ile iki arsayı da "seni evlendireceğim, aylığa bağlatıp lüks yerlerde yaşatacağım" diye kandıran R. T. tarafından dolandırıldığını iddia etti.



"BENİ BERBERE GÖTÜRDÜ.." Dolandıran şahsın R. T olduğunu iddia eden ve kandırıldığını anımsatan Remzi Bolat, "Biz iyi bir insan zannettik ama dolandırıcıymış. Bu şahıs beni berbere götürdü, güzel bir tıraş yap dedi. Evlendireceğim, aylığa bağlatıp lüks yerlerde yaşatacağım dedi. Yemeğe götürdü. Biz iyi bir insan zannettik ama dolandırıcıymış. Benim başta bu evim gitti, iki dairem gitti, iki arsam gitti. Bunların hepsini almış benim üzerimde hiç bir şey kalmadı. Beni notere götürdü daha sonra tapuya götürdü. İşi kavramış, ne yaptığını bilmiyorum ben" dedi.





'BİZ MALIMIZIN GERİ ALINMASINI İSTİYORUZ' Abisinin dolandırıldığını sonradan öğrendiğini söyleyen ve mahkeme kararı ile vasi adayı seçilen Şaban Bolat ise "Ben adamın gelip gittiğini hiç görmedim 3-4 sefer gelmiş gitmiş. Bunu götürürmüş parmak bastırırmış, daha sonra yemek yedirip gezdirirmiş. 'Benim birinci babam öldü, ikinci babam sensin, seni evlendireceğiz ve aylığa bağlatacağız' diyerekten kandırır bunu alıp gelirmiş. İki tane dairesini aldı, görünen bu evi aldı, sanayide bir arsası vardı aldı, buna benzer bir iki parça daha vardı onu da aldı. Bunun üzerinden 5-6 kalem tapusu ile birlikte malını aldı"