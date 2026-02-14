Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLER DOLACAK! A101 aktüel 18 Şubat kataloğu: Mikrodalga, yuvarlak fırın, çaycı, tost makinesi, yorgan...

A101 aktüel 18 Şubat kataloğunda birçok farklı ürün avantajlı fiyatlarla raflardaki yerini alıyor. Haftanın Yıldızları ürünleri 14 Şubat itibarıyla raflardaki yerini alırken sepetler dolup taşıyor. Temizlik, hijyen ve temel gıda ürünlerinde indirimler dikkat çekiyor. Mikrodalga, yuvarlak fırın, çaycı, tost makinesi, bebek yorgan ve yastık, halı, plastik mutfak ürünleri, namaz elbisesi, boy aynası, katlanabilir masa, tekerlekli raf perşembe günü satışta olacak. İşte; 18 Şubat A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 14.02.2026 10:51