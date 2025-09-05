Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLER DOLUP TAŞIYOR💥| 8 Eylül'e kadar geçerli Tarım Kredi aktüel fırsatları: çöp poşeti, sünger, çamaşır suyu, zeytinyağı, çay

SEPETLER DOLUP TAŞIYOR💥| 8 Eylül'e kadar geçerli Tarım Kredi aktüel fırsatları: çöp poşeti, sünger, çamaşır suyu, zeytinyağı, çay

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim günleri başladı. 8 Eylül'e kadar geçerli Tarım Kredi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Sıvı sabun çeşitleri, çamaşır deterjanı, şampuan, çöp poşeti, sünger, çamaşır suyu, bulaşık kapsülü, sprey temizleyici çeşitleri, tuvalet kağıdında cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Zeytinyağı, sıvıyağ, tavuk, makarna, ketçap çeşitleri, süt, çay, yoğurt, zeytin, nar suyu, peynirde tutkunları için geliyor. İşte 1-8 Eylül 2025 Tarım Kredi aktüel kataloğu ve fiyat listesi...