Trend Galeri Trend Yaşam BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 tarihleri arasında geçerli ekim ayının ilk broşürünü paylaştı. Bu hafta ŞOK indirimleri ile epilasyon cihazı, su sebili, şofben, midi fırın, ayakkabılık, aspiratör uygun fiyatlarla raflarda yerini alacak. Ayrıca kızartma tavası, ekmeklik, süzgeç, dikey süpürge, kazanlı ütü, baskül, halı, banyo paspası, battaniye, çarşaf, yorgan, doğrayıcı da alışveriş sepetlerine eklenecek fırsatlar arasında. Peki, bu hafta neler indirimde? İşte, 1-7 Ekim 2025 ŞOK aktüel kataloğu ve fiyat listesi.

Giriş Tarihi: 29.09.2025 21:45
BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

1-7 Ekim 2025 tarihli ŞOK aktüel broşürü yayınlandı. Bu hafta indirimde epilasyon cihazı, su sebili, şofben, midi fırın, ayakkabılık, aspiratör, kızartma tavası, ekmeklik, süzgeç, dikey süpürge, kazanlı ütü, baskül, halı, banyo paspası, battaniye, çarşaf, yorgan ve doğrayıcı gibi birçok ürün uygun fiyatlarla raflarda olacak. İşte, ŞOK 1-7 Ekim 2025 aktüel katalog ve fiyat listesi…

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu

BÖYLE FIRSAT GÖRÜLMEDİ! ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu: Şofben, su sebili, midi fırın, aspiratör, ayakkabılık, ütü...

ŞOK aktüel 1-7 Ekim 2025 kataloğu