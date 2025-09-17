Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLERE İNDİRİM: A101 aktüel 18 Eylül fırsatları: Dikey süpürge,cep telefonu,çamaşır makinesi, blender seti...

A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 18 Eylül Perşembe günü zincir marketlerde birçok farklı üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.Sucuk, ayran, zeytin, ayçiçek yağı, domates ve biber salçası, un, pirinç, beyaz sirke gibi temel gıda ürünleri cazip fiyatlarla alıcıyla buluşuyor. Bunun yanı sıra overlok makinesi, mikser, blender seti, yuvarlak fırın, buharlı süpürge, dikey süpürge, cep telefonu, çamaşır makinesi, buzdolabı ve termosifonda sunulan büyük indirim kampanyası da dikkat çekiyor.Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde hangi ürünler indirimde? İşte 18 Eylül A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi