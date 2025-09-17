Trend Galeri Trend Yaşam SEPETLERE İNDİRİM: A101 aktüel 18 Eylül fırsatları: Dikey süpürge,cep telefonu,çamaşır makinesi, blender seti...

A101 aktüel kataloğu yayımlandı. 18 Eylül Perşembe günü zincir marketlerde birçok farklı üründe kaçırılmayacak fırsatlar yer alıyor.Sucuk, ayran, zeytin, ayçiçek yağı, domates ve biber salçası, un, pirinç, beyaz sirke gibi temel gıda ürünleri cazip fiyatlarla alıcıyla buluşuyor. Bunun yanı sıra overlok makinesi, mikser, blender seti, yuvarlak fırın, buharlı süpürge, dikey süpürge, cep telefonu, çamaşır makinesi, buzdolabı ve termosifonda sunulan büyük indirim kampanyası da dikkat çekiyor.Peki, bu hafta A101 aktüel ürünler listesinde hangi ürünler indirimde? İşte 18 Eylül A101 aktüel kataloğu ve fiyat listesi

Giriş Tarihi: 17.09.2025 10:04
18 Eylül Perşembe itibarıyla geçerli olacak A101 indirimli ürün kataloğu yayınlandı. Bu hafta A101 Market'te wok tava, saklama kabı, sunumluk, bardak, matara, kesme tahtası, fırın tepsisi, waffle tavası, mutfak terazisi, alez, battaniye, sofra örtüsü, katlanabilir masa, yer sofrası, çamaşır sepeti ve kamp sandalyesi gibi pek çok üründe fırsatlar yer alıyor. İşte 18 Eylül A101 aktüel ürünler kataloğu ve fiyatları...

