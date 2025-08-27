Trend Galeri Trend Yaşam SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 27 Ağustos - 1 Eylül: Gıda streci, buzdolabı poşeti, çay, süt, peynir, zeytinyağı

SEPETTE UYGUN FİYATLAR! Tarım Kredi aktüel 27 Ağustos - 1 Eylül: Gıda streci, buzdolabı poşeti, çay, süt, peynir, zeytinyağı

Tarım Kredi Kooperatif Market'te indirim günleri başladı. 27 Ağustos - 1 Eylül 2025 tarihleri raflara dizilen Tarım Kredi indirimleri ile sepetler dolup taşıyor. Temel gıda ve temizlik ürünlerindeki indirimler dikkat çekiyor. Haftanın indirimli ürünleri arasında çay, süt, peynir, zeytinyağı, tavuk, sucuk, kıyma, nohut, bulgur, zeytin, ketçap, mayonezde cazip fırsatlar dikkat çekiyor. Gıda streci, buzdolabı poşeti, şampuan, toz deterjan, ıslak havlu, tuvalet kağıdı alışveriş tutkunları için geliyor. İşte; 27 Ağustos - 1 Eylül Tarım Kredi aktüel kataloğu ve fiyat listesi...

Giriş Tarihi: 27.08.2025 18:10
Tarım Kredi Kooperatifi Market aktüel ürünler kataloğu çıktı. Zincir markette 27 Ağustos - 1 Eylül tarihleri arasında kampanyalar sepetleri doldurup taşıracak. Gıda streci, buzdolabı poşeti, çay, süt, peynir, zeytinyağı gibi onlarca ürün cazip fiyatları ile dikkat çekiyor. İşte, yeni Tarım Kredi aktüel kataloğu ve fiyat listesi

