Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu. BBC'nin haberine göre, dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Oxfam'ın "Eşitsizlik Öldürür" isimli raporu, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Kovid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Raporda, dünyanın en zengin 10 isminin toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi. Bu isimler ise şöyle;