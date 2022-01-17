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Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapora göre dünyanın en zenginleri pandemide servetlerine servet kattı. Koronavirüs pandemi sürecinde Jeff Bezos ve Elon Musk'ın başı çektiği dünyanın en zengileri listesinde yer alan 10 ismin serveti iki katına çıktı. İşte Servetine servet katan o isimler...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 15:31 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 16:45
Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın yayımladığı rapor, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam servetinin Kovid-19 salgını döneminde iki katına çıktığını ortaya koydu. BBC'nin haberine göre, dünyanın en varlıklı 10 kişisinin sahip olduğu servetin salgın döneminde arttığını ortaya koyan Oxfam'ın "Eşitsizlik Öldürür" isimli raporu, aynı zamanda, yoksulluk sınırında yaşayan kişi sayısının da arttığını gösterdi.

Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

Oxfam'ın İngiltere Başkanı Danny Sriskandarajah, Kovid-19 salgınında yürürlüğe konan kapanma tedbirleriyle turizm, seyahat ve ticarete getirilen kısıtlamalar sonrası 163 milyon kişinin daha yoksulluk sınırının altında yaşamaya başladığını söyledi.

Raporda, dünyanın en zengin 10 isminin toplam servetinin ise salgın döneminde iki kat artarak 1,5 trilyon doları aştığı kaydedildi. Bu isimler ise şöyle;

Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

10. Warren Buffet - 109 milyar dolar

Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

9. Larry Ellison - 109 milyar dolar

Servetlerine servet kattılar! Dünyanın en zenginlerinin serveti 2 katına çıktı

8. Steve Ballmer - 163 milyar dolar

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