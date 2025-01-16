Trend
Galeri
Trend Yaşam
Servis şoförü 12 yaşındaki otizmli kızın müstehcen fotoğraflarını çekmişti! Cezası belli oldu...
Servis şoförü 12 yaşındaki otizmli kızın müstehcen fotoğraflarını çekmişti! Cezası belli oldu...
Mide bulandıran olay Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 1 yıl önce meydana geldi. Otizimli çocukların eğitim gördüğü özel rehabilitasyon merkezinin servis şoförlüğünü yapan 3 çocuk babası 50 yaşındaki Ahmet Akşit, aracında 12 yaşındaki otizmli M.Ç. adlı kız öğrencinin müstehcen fotoğrafını çektiği suçlamasıyla yargılandığı davada 10 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Giriş Tarihi: 16.01.2025 11:58
Güncelleme Tarihi: 16.01.2025 11:58