SEVDİĞİM SENSİN KONUSU VE ÇEKİM YERLERİ! Star TV ile Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi?

Sevdiğim Sensin dizisi 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı Star TV ekranlarında yayın hayatına başlıyor. Başrollerinde Aytaç Şaşmaz ve Helin Kandemir'in yer aldığı yapım, dağ kulübesinde annesiyle yaşayan ve abilerinin baskısı altında büyüyen Dicle'nin hayatına odaklanıyor. Bölgede yaşanan deprem sonrası yolu askerlik görevini yapan Erkan'la kesişen Dicle'nin hikâyesi, zoraki bir evlilik üzerinden ilerliyor. Peki, Sevdiğim Sensin nerede çekiliyor, gerçek hikaye mi? İşte dizinin çekim yerleri ve tüm detaylar...